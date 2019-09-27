Електронні права та ФОП за 10 хвилин: презентація нового бренду цифрової держави "Дія"

Міністерство цифрової трансформації презентувало бренд цифрової держави "Дія".

Про це повідомили віце-прем'єр-міністр, міністр з питань цифровий трансформації Михайло Федоров і власник міжнародного креативного агентства Fedoriv, який розробляв бренд, Андрій Федорів на презентації міністерства і бренду цифрової держави в п'ятницю, передають Українські Новини.



"Коли ми живемо в такій великій державі і до цього не було великого досвіду взаємодії держави, бізнесу, громадськості, засобів масової інформації, дуже важливо вчасно синхронізуватися, щоб кожен українець розумів, куди ми рухаємося. Бренд цифрового держави допоможе всім зрозуміти, хто ми є і ким ми будемо", - сказав міністр.



"Дія" - це додаток і сайт, які об'єднають в єдиному електронному вікні всі послуги, які надає держава громадянам і бізнесу. Очікується, що проект спростить і прискорить будь-яку взаємодію людини з державою, зробивши максимум процесів електронними та автоматичними, щоб чиновники не впливали на термін отримання довідки або видачу дозволу.



За словами Федоріва, розробка проекту проводилася за рахунок міжнародних донорів без залучення державних коштів. Також очікується, що сайт і перші сервіси стануть доступні онлайн уже до кінця осені, їх список буде постійно розширюватися, а до 2022 році 100% державних послуг надаватимуться онлайн.







Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада призначила віце-прем'єр-міністром з питань цифровий трансформації колишнього радника Президента Володимира Зеленського Федорова.



Також Михайло Федоров на презентації бренду цифрового держави і Міністерства цифровий трансформації заявив, що це його останній виступ російською мовою.