Міжнародна і Європейська федерації журналістів вважають загрозою свободі слова позбавлення телеканалу "112 Україна" ліцензії

Міжнародна і Європейська федерації журналістів (IFJ\/EFJ) вважають загрозою свободі слова позбавлення телеканалу "112 Україна" цифрових ліцензій на мовлення.Про це йдеться в повідомленні на сайті Міжнародної федерації журналістів, передають Українські Новини."Рішення про відкликання ліцензії каналу "112 Україна" невиправдане. Ми вимагаємо, щоб регулятор негайно скасував це рішення. Україна заслуговує вільних засобів масової інформації, і будь-яка спроба змусити замовкнути різні голоси серйозно підриває демократію", - сказав генеральний секретар Міжнародної федерації журналістів Ентоні Беллангер.Федерації засуджують рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, так як вважають, що воно загрожує свободі преси і роботі сотень співробітників ЗМІ.Як повідомляли Українські Новини, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення позбавила цифрових ліцензій на мовлення телеканал "112 Україна".Раніше в НСЖУ заявили, що позбавлення "112 Україна" ліцензії - спроба обмежити свободу слова і впровадити цензуру.Також головний редактор в Klymenko Time Наталія Наталина висловилася про позбавлення ліцензії "112", заявивши, що таким чином Нацрада зробила подарунок на день народження колишнього Президента Петра Порошенка.