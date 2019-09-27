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27 вересня 2019, пʼятниця, 22:04 8
ЗМІ 2019-09-27T23:30:01+03:00
Українські Новини
Міжнародна і Європейська федерації журналістів вважають загрозою свободі слова позбавлення телеканалу "112 Укр

Міжнародна і Європейська федерації журналістів вважають загрозою свободі слова позбавлення телеканалу "112 Україна" ліцензії

Телеканал 112 Україна Фото: 112.ua
Телеканал 112 Україна Фото: 112.ua

Міжнародна і Європейська федерації журналістів (IFJ/EFJ) вважають загрозою свободі слова позбавлення телеканалу "112 Україна" цифрових ліцензій на мовлення.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міжнародної федерації журналістів, передають Українські Новини.

"Рішення про відкликання ліцензії каналу "112 Україна" невиправдане. Ми вимагаємо, щоб регулятор негайно скасував це рішення. Україна заслуговує вільних засобів масової інформації, і будь-яка спроба змусити замовкнути різні голоси серйозно підриває демократію", - сказав генеральний секретар Міжнародної федерації журналістів Ентоні Беллангер.

Федерації засуджують рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, так як вважають, що воно загрожує свободі преси і роботі сотень співробітників ЗМІ.

Як повідомляли Українські Новини, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення позбавила цифрових ліцензій на мовлення телеканал "112 Україна".

Раніше в НСЖУ заявили, що позбавлення "112 Україна" ліцензії - спроба обмежити свободу слова і впровадити цензуру.

Також головний редактор в Klymenko Time Наталія Наталина висловилася про позбавлення ліцензії "112", заявивши, що таким чином Нацрада зробила подарунок на день народження колишнього Президента Петра Порошенка.

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