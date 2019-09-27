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27 вересня 2019, пʼятниця, 18:59 10
Президент 2019-09-27T19:36:55+03:00
Українські Новини
Нам потрібно випити кави: з'явилося друге скандальне відео з прес-секретарем Зеленського

Нам потрібно випити кави: з'явилося друге скандальне відео з прес-секретарем Зеленського

У мережі з'явилося друге відео інциденту з прес-секретарем Володимира Зеленського Юлією Мендель, яка не дала журналістам задати питання Президенту.

Відео опублікували в мікроблозі Twitter "Схеми".

"Ось ще один епізод, коли речниця президента Юлія Мендель буквально фізично відтягує журналіста "Радіо Свободи" Крістофера Міллера від Володимира Зеленського – перешкоджаючи йому поставити запитання президенту. Це сталося на форумі YES", - йдеться в ньому підписі.

На відео видно, як журналіст задає питання Зеленському, але в цей час Мендель відштовхує в Міллера сторону зі словами: "Нам потрібно випити кави".  Зазначимо, на відео видно, що Зеленський не був проти поспілкуватися з журналістом.

Вісь ще один епізод, коли речниця президента Юлія Мендель буквально фізично відтягує журналіста @radiosvoboda Крістофера Міллера від Володимира Зеленського – перешкоджаючи йому поставити запитання президенту. Це сталося на форумах YES.Публікуємо повне відео інциденту з перекладом pic.twitter.com/mznKwVRqOP

— Схеми: корупція в деталях (@cxemu) September 27, 2019

Як повідомляли Українські Новини, прес-секретар Володимира Зеленського Юлія Мендель закликала журналістів не кидатися на делегації заради красивої картинки.

Раніше глава Офісу Президента Андрій Богдан подав позов на журналістів програми "Схеми" про захист честі, гідності, ділової репутації та спростування недостовірної інформації.

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