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30 вересня 2019, понеділок, 09:00 20
Економіка 2019-09-30T11:15:02+03:00
Українські Новини
Акції МХП продовжили падіння і знизилися на 1,1% за тиждень

Акції МХП продовжили падіння і знизилися на 1,1% за тиждень

З 20 по 27 вересня котирування акцій одного з найбільших виробників м'яса птиці компанії "Миронівський хлібопродукт" (МХП, Київ) на Лондонській фондовій біржі знизилися на 1,1%, або на 0,1 долара до 8,62 долара (станом на 27 вересня 15:03 за Лондонським часом).

Про це йдеться в інформації компанії на сайті біржі, передають Українські Новини.

Згідно з даними біржі, 25 вересня вартість акцій впала до 8,52 долара.

При цьому 26 вересня почалося зростання акцій і 27 вересня з 11:00 до 12:02 вартість акцій збільшилися до 9 доларів.

З початку року котирування акцій компанії знизилися на 16,7% (порівняно з рівнем котирувань 2 січня - 10,35 долара).

Як повідомляли Українські Новини, держдотації МХП перевірять за дорученням Зеленського.

Також АМКУ почав розслідування щодо можливого монопольного становища компанії.

МХП лідирує щодо експорту продукції з високою доданою вартість серед українських агрохолдингів.

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