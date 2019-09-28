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28 вересня 2019, субота, 06:00 6
Життя 2019-09-28T08:00:02+03:00
Українські Новини
День учителя-2019: коли дорогим педагогам треба дарувати дорогі букети

День учителя-2019: коли дорогим педагогам треба дарувати дорогі букети

Школа. Фото: samoorg.com.ua
Школа. Фото: samoorg.com.ua

День вчителя – напевно одне з найбільш популярних професійних свят осені. І це не дивно, адже цей день в будь-якому випадку стосувався всіх нас, а вчитель – одна з найбільш шанованих професій. Про те, коли буде відзначатися свято в цьому році, про його походження і традиції розкажуть Українські новини.

В радянській Україні свято почали відзначати з 1965 року, а на офіційному рівні затвердили з 1980. Після того як Україна стала незалежною, День працівника освіти, згідно з Указом Президента від 11 вересня 1994 року святкується в першу неділю жовтня. Виходячи з цього, в 2019 він випадає на 6 жовтня. Але, як відомо в школах святкувати цей день будуть не в неділю, а напередодні – у п'ятницю 4 жовтня. Ця традиція характерна і для інших країн пострадянського простору (Білорусь, Казахстан, Латвія, Молдова, Киргизія). Цікаво, що Міжнародний день учителя почали відзначати з 1994 року, і всесвітня організація ЮНЕСКО затвердила постійну дату свята – 5 жовтня.

Що стосується традицій свята то вони не змінюються вже багато років. Педагоги отримують вітання, квіти та подарунки від учнів та батьків. Варто привітати своїх вчителів і тим, хто давно закінчив школу - їм буде дуже приємно. Учні старших класів у цей день дають можливість вчителям відпочити, і пробують себе в їх ролі (т. зв. День самоврядування), проводячи уроки в молодших класах, проте в журнал оцінки не ставлять. Навчальний день зазвичай скорочується, і після уроків школярі вітають педагогів на святковій лінійці, або концерті. Після – учні, радісні від того, що відпустили раніше, йдуть додому, а винуватців свята чекає ще святкове застілля. В честь свята працівники освіти також можуть отримувати премії та заохочення від органів управління освітою.

Втім, відзначають цей день не лише педагоги, але і продавці квітів, які у зв'язку з напливом відвідувачів підвищують ціни на букети.

Як повідомляли Українські новини, торік кращим педагогом України став вчитель інформатики Олександр Жук а викладач Богдан Кицак виграв вибори в депутати Верховної Ради у 63 окрузі у Житомирській області.

Також, у жовтні українці матимуть 9 вихідних.

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