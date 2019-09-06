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06 сентября 2019, пятница, 07:45 74
Lifestyle 2019-09-06T11:03:30+03:00
Українські Новини
В октябре украинцы получат 9 выходных

В октябре украинцы получат 9 выходных

Осень. Фото: pinterest.com
Осень. Фото: pinterest.com

Октябрь – не повод полностью погрузиться в работу и забыть о прогулках на свежем воздухе. К тому же, в этом месяце часто приходит "бабье лето", которое характеризуется теплой и сухой погодой в течение нескольких недель. Українські Новини расскажут, сколько выходных будет во второй месяц осени.

Украинцы в октябре кроме обычных выходных получат еще один дополнительный день для отдыха. Об этом свидетельствует статья 73 Кодекса законов о труде Украины.

Во второй месяц осени будет 22 рабочих и 9 выходных дней. Дополнительный выходной украинцы получат из-за празднования Дня защитника Украины 14 октября.

Праздник отмечается на государственном уровне с 2015 года, как альтернатива Дня защитника Отечества (23 февраля). Также это день Покровы Пресвятой Богородицы и День Украинского козачества. В 2019 году 14 октября будет в понедельник, так что украинцы смогут отдохнуть три дня подряд.

Кроме того, в последнее воскресенье октября Украина традиционно переходит на зимнее время. В этом году стрелки часов нужно будет переводить на час назад 27 октября в 4:00.

Как сообщали Українські новини, летняя жара еще вернется: синоптик дала оптимистичный прогноз.

Также синоптики спрогнозировали, что сентябрь в Украине будет теплым, но со второй недели ожидаются дожди.

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