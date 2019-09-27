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27 вересня 2019, пʼятниця, 17:23 17
Політика 2019-09-27T19:30:03+03:00
Українські Новини
Делегація Грузії відмовилася їхати на сесію ПАРЄ

Делегація Грузії відмовилася їхати на сесію ПАРЄ

Грузинська делегація в повному складі не буде приймати участі в жовтневій сесії Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). Остаточне рішення підтвердить глава делегації, повідомляє LB.ua з посиланням на представника Грузії в ПАРЄ, депутата грузинського парламенту від партії Європейська Грузія Георгій Канделакі у п'ятницю, 27 вересня.

"Я підтримую цей бойкот. Я з самого початку виступав за це. Незважаючи на те, що в липні це голосування (щодо відновлення повноважень делегації Росії – ред.) було не на нашу користь. Тут, кажучи "наші", я маю на увазі шість країн: Україну, Грузію, країни Балтії і Польщі, які взяли участь у демарш проти повернення Росії в ПАРЄ. Тим не менш, легітимність і моральний верх на нашій стороні. Я думаю, що ми своєю відсутністю поставимо тих колег, які прийняли, на нашу думку, помилкове рішення, в дуже скрутне становище. Потреба переосмислити, яка ж модальність тепер взаємин ПАРЄ і Росії, постане перед ними гранично гостро", – сказав Канделакі.

Він зазначив, що повністю підтримує рішення нової української делегації не приймати участь у всіх заходах сесії ПАРЄ.

Як повідомляли Українські Новини, 17 вересня парламент сформував склад української делегації ПАРЄ. 20 вересня делегація обрала головою депутата Ради від "Слуги народу" Єлизавету Ясько.

Українська делегація офіційно відмовилася брати участь в осінній сесії ПАРЄ.

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