Делегація Грузії відмовилася їхати на сесію ПАРЄ

Грузинська делегація в повному складі не буде приймати участі в жовтневій сесії Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). Остаточне рішення підтвердить глава делегації, повідомляє LB.ua з посиланням на представника Грузії в ПАРЄ, депутата грузинського парламенту від партії Європейська Грузія Георгій Канделакі у п'ятницю, 27 вересня.\r\n"Я підтримую цей бойкот. Я з самого початку виступав за це. Незважаючи на те, що в липні це голосування (щодо відновлення повноважень делегації Росії – ред.) було не на нашу користь. Тут, кажучи "наші", я маю на увазі шість країн: Україну, Грузію, країни Балтії і Польщі, які взяли участь у демарш проти повернення Росії в ПАРЄ. Тим не менш, легітимність і моральний верх на нашій стороні. Я думаю, що ми своєю відсутністю поставимо тих колег, які прийняли, на нашу думку, помилкове рішення, в дуже скрутне становище. Потреба переосмислити, яка ж модальність тепер взаємин ПАРЄ і Росії, постане перед ними гранично гостро", – сказав Канделакі.\r\nВін зазначив, що повністю підтримує рішення нової української делегації не приймати участь у всіх заходах сесії ПАРЄ.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 17 вересня парламент сформував склад української делегації ПАРЄ. 20 вересня делегація обрала головою депутата Ради від "Слуги народу" Єлизавету Ясько.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nУкраїнська делегація офіційно відмовилася брати участь в осінній сесії ПАРЄ.