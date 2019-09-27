Молоко тварин підвищило народжуваність в бронзовому віці

Завдяки тому, що немовлят у період бронзового, а потім і залізного віків поїли молоком тварин, в цей період значно підвищилася народжуваність. Про це повідомляє BBC.

До сьогоднішнього дня про раціон харчування дітей, які жили більше 3 тисяч років тому не було нічого відомо. Вчені тільки висували гіпотези про те, що після материнського молока в шестимісячному віці дітей переводили ще на якесь дитяче харчування.

Сім'я доісторичної епохи. Фото:ARCHOLOGIEDERSCHWEIZ

У пошуках відповіді археологи дослідили вміст трьох маленьких "пляшок", виявлених в могилах немовлят, які жили в періоди бронзового та залізного віку (з 1200 до 450 р. до н. е.), і знайшли в них сліди тваринних жирів, у тому числі і свіжого молока. Вченим не вдалося встановити, молоко якої тварини використовувалося, але, швидше за все, воно було козяче або коров'яче. Як вважають дослідники, вживання в їжу материнського молока і молока тварин могло призвести до бебі-буму в період бронзового, а потім залізного віку. Хоча з-за того, що мити такий посуд було незручно, дитина могла підхопити інфекцію.

Пляшечки, знайдені археологами. Фото: University of Bristol

Про значення годування дітей молоком тварин розповіла співробітник Брістольського університету Джулі Дюнн.

"Той факт, що немовлят почали годувати молоком, означає, що жінки у доісторичну епоху вперше отримали можливість народжувати більше дітей. Це призвело до різкого зростання населення, що в підсумку стало підставою для появи сучасного суспільства", - заявила вона.

Археолог Сайан Халкроу з університету Отаго в Новій Зеландії, коментуючи знахідку, сказала, що необхідно провести додаткові дослідження, щоб з'ясувати наслідки додавання молока в дитячий раціон.

"Подібні знання укупі з даними про захворювання досліджуваної людини можуть допомогти краще зрозуміти значимість молока тварин для життя дітей доісторичної епохи", - зазначила дослідниця.

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