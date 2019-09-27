ДБР заочно повідомило Жеваго про підозру, - Варченко

ДБР заочно повідомило про підозру колишньому позафракційному депутата Верховної Ради, співвласнику компанії Ferrexpo Костянтину Жеваго, який є бенефіціарним власником банку "Фінанси та кредит", в причетності до розтрати 2,5 млрд гривень банку.

Про це в соціальній мережі Facebook написала перший заступник директора ДБР Ольга Варченко, передають Українські Новини.

"Сьогодні заочно вручили підозру колишньому народному депутату Костянтину Жеваго, якого раніше перевіряли на причетність до злочинної схеми із розтрати та легалізації 2,5 мільярдів гривень банку "Фінанси та Кредит", - написала вона.

Під час досудового розслідування встановлено, що офшорна компанія в період 2007-2014 років відкрила кредитні лінії в іноземних банках.

Згодом між фінансовими установами (банком "Фінанси та кредит" і іноземними банками) було укладено договори застави на суму понад 113 млн доларів, якими український банк поручався за офшорну компанію власними коштами, які були розміщені на кореспондентських рахунках в іноземних банках-кредиторів.

У 2015 році за невиконання зобов'язань офшорною компанією за кредитними договорами іноземні банки зняли з рахунків банку "Фінанси та кредит" 113 млн доларів. Заставу іноземні банки списали відразу після того, як банк "Фінанси та кредит" був оголошений неплатоспроможним.

Розміщення коштів банку "Фінанси та Кредит" на кореспондентських рахунках в банках-нерезидентах впливало на ліквідність банку. Матеріали, зібрані слідством, дають підставу вважати Жеваго, який є бенефіціарним власником банку, причетним до організації злочинної схеми по розтрати грошей фінансової установи. Також Варченко повідомила, що що кошти, отримані за дорученням банку, були використані на користь іноземних компаній, які належать самому депутату.

Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (організація розтрати чужого майна, що перебуває у віданні посадової особи, вчинений за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, САП повернула НАБУ подання про зняття недоторканності з депутата-мільярдера Жеваго. Мовчан від "Слуги народу" переміг в окрузі №150 у Полтавській області Костянтина Жеваго.