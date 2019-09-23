За неделю акции Ferrexpo подешевели на 10,3%

Стоимость акций контролируещей Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты (оба - Полтавская область) компании Ferrexpo plc (Великобритания) снизилась на 10,3%, или на 0,21 фунта стерлингов до 1,85 фунта стерлингов за период 13-20 сентября.

Об этом свидетельствуют данные на Лондонской фондовой бирже, передают Українськi Новини.

13 сентября цена 1 акции составляла 206,04 пенса, 20 сентября - 185,05 пенса.

Наименьшая цена за указанный период зафиксирована 20 сентября, наибольшая - 13 сентября (206,4 пенса).

Как сообщали Українськi Новини, в 2018 году по сравнению с 2017 годом компания Ferrexpo plc сократила показатель EBITDA на 8,7% до 503 млн долларов, увеличив выручку на 6% до 1,3 млрд долларов.

Ferrexpo AG (Швейцария), владеющая 100% Полтавского ГОКа, через компании Ferrexpo plс и Fevamotinico контролируется бизнесменом Константином Жеваго.