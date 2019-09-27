Кримінального авторитета, підозрюваного у вбивстві Гандзюк, шукають СБУ та Інтерпол

Служба безпеки України спільно з Інтерполом розшукує Олексія Левіна (Москаленко), підозрюваного в організації нападу на виконуючу обов'язки керуючого справами мерії Херсона, антикорупційну активістку Катерину Гандзюк. Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ, передають Українські Новини.

"Служба безпеки України у тісній співпраці з Інтерполом здійснює міжнародний розшук підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк Олексія Левіна", - сказано в ньому. СБУ під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури було зібрано достатньо доказів і повідомлено про підозру Олексію Левіну та голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангер.

Крім цього, слідчими СБУ триває досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо можливої причетності інших осіб до замовлення нападу на Гандзюк.

Як повідомляли Українські Новини, 15 серпня адвокат Мурашкін, що захищає голову Херсонської облради Владислава Мангера, підозрюваного в організації нападу на Гандзюк, заявив, що Левін був затриманий в одній з країн Європейського Союзу і відпущений після допиту. Адвокат стверджує, що європейські правоохоронці дозволили своїм українським колегам провести бесіду з підозрюваним і запропонували подати запит на його екстрадицію.Однак, за словами Мурашкіна, СБУ повідомила, що не буде подавати документи на його екстрадицію. В результаті затримавша сторона була змушена відпустити Левіна на свободу.

11 лютого Генпрокуратура повідомила Мангеру про підозру у замовленні вбивства виконуючою обов'язки керуючої справами мерії Херсона, антикорупційної активістки Катерини Гандзюк. 4 грудня 2018 року правоохоронці заочно повідомили Левіну в причетності до вбивства Гандзюк.

За даними слідства, він був важливим елементом підготовки та організації нападу на активістку. 31 липня 2018 року в центрі Херсона злочинці облили Гандзюк сірчаною кислотою, а 4 листопада вона померла в лікарні.