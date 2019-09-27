Місцями до +23: остання субота вересня буде дощовою, але теплою майже по всій Україні

28 вересня в Києві хмарно з проясненнями, без опадів, лише у другій половині дня невеликий дощ, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+9 градусів, вдень +14...+16 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, невеликий дощ, вночі місцями, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+13 градусів, вдень +16...+23 градуси.

У Карпатах вночі без опадів, вдень невеликий дощ, температура вночі +1...+6 градусів, вдень +7...+12 градусів.

У Моршині невеликий дощ, вночі місцями, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +18...+20 градусів.

У Трускавці невеликий дощ, вночі місцями, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +19...+21 градус.

У Сваляві вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ, температура вночі +10...+12 градусів, удень +17...+19 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+9 градусів, вдень +13...+19 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+11 градусів, вдень +14...+21 градус.

На сході України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+11 градусів, вдень +13...+20 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+13 градусів, вдень +15...+23 градуси.

У Криму хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+13 градусів, вдень +16...+21 градус.

У Ялті без опадів. Температура вночі +11...+13 градусів, вдень +19...+21 градус.

27 вересня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +14...+20 градусів, у Дніпрі біля Києва +14 градусів.

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