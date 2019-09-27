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27 сентября 2019, пятница, 06:00 183 Карта
Жизнь 2019-09-27T06:00:02+03:00
Українські Новини
В Украину возвращается тепло, но с ливнями: синоптик дала прогноз до конца недели

В Украину возвращается тепло, но с ливнями: синоптик дала прогноз до конца недели

Осень.
Осень.

После резкого похолодания с заморозками до -5, которое принес атмосферный фронт в Украину в конце прошлой недели, погода в пятницу и на выходных значительно улучшится. 

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в пятницу, 27 сентября в Украине потеплеет. В течение дня температура воздуха составит + 15 + 20 градусов. На Севере еще будет прохладенее, + 12 + 17 градусов.

Дожди в последний рабочий день недели пройдут на Западе и Юге, а на Севере.

"В большинстве областей будет сухо", - написала Диденко.

Карта: Наталья Диденко/Facebook Карта: Наталья Диденко/Facebook

В Киеве пятница ожидается достаточно теплой, около 15 градусов. А вот в субботу и воскресенье потеплеет еще больше, до +18 +20 градусов.

Обильные дожди в пятницу маловероятны. "В субботу в столице - сухо и тепло, а в воскресенье - мокро и также тепло. Выбирайте! Погода, как видите, на все вкусы", - сообщила Диденко.

Как сообщали Українські Новини, по Украине ожидаются заморозки до -5 и атмосферный фронт с ливнями - синоптик рассказала, когда потеплеет. Ранее ГосЧС предупредило об опасных морозах, которые охватят ночью большинство областей Украины.

Тем временем в Европе прогнозируют самые сильные морозы за последние 30 лет.

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