Смертельний урожай: стокілограмову бомбу знайшли в городі в Запорізькій області

Вибухотехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій виявили авіаційну бомбу вагою 100 кілограмів і ще 28 боєприпасів часів Другої світової війни 26 вересня в Кам'янсько-Дніпровському районі Запорізької області.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба управління ДСНС в області.

За даними відомства, жителі села Заповітне під час обробки землі виявили предмети, схожі на боєприпаси, і викликали рятувальників.

Вибухотехніки, які приїхали на виклик, виявили авіабомбу ФАБ-100, 26 артилерійських снарядів та 2 мінометні міни.

За даними на ранок 27 вересня пошуки вибухонебезпечних предметів тривають.

Виявлені боєприпаси надалі знищать методом дистанційного підриву.

Як повідомляли Українські Новини, 8 травня вибухотехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій знешкодили 27 авіаційних бомб і 4 підривника часів Другої світової в Чернігівській області, а в березні в Дніпропетровській області знайшли 139 боєприпасів.

Раніше на Рівненщині знешкодили 250-кілограмову авіаційну бомбу часів Другої світової війни.