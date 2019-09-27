Смертельний урожай: стокілограмову бомбу знайшли в городі в Запорізькій області

Вибухотехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій виявили авіаційну бомбу вагою 100 кілограмів і ще 28 боєприпасів часів Другої світової війни 26 вересня в Кам'янсько-Дніпровському районі Запорізької області.\r\nПро це Українським Новинам повідомила прес-служба управління ДСНС в області.\r\nЗа даними відомства, жителі села Заповітне під час обробки землі виявили предмети, схожі на боєприпаси, і викликали рятувальників.\r\nВибухотехніки, які приїхали на виклик, виявили авіабомбу ФАБ-100, 26 артилерійських снарядів та 2 мінометні міни.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЗа даними на ранок 27 вересня пошуки вибухонебезпечних предметів тривають.\r\nВиявлені боєприпаси надалі знищать методом дистанційного підриву.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 8 травня вибухотехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій знешкодили 27 авіаційних бомб і 4 підривника часів Другої світової в Чернігівській області, а в березні в Дніпропетровській області знайшли 139 боєприпасів.\r\nРаніше на Рівненщині знешкодили 250-кілограмову авіаційну бомбу часів Другої світової війни.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n