В Черниговской области обезвредили 27 авиабомб и 4 взрывателя

Взрывотехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обезвредили 27 авиационных бомб и 4 взрывателя времен Второй мировой в Черниговской области.\r\nОб этом говорится в сообщении ведомства, передают Українськi Новини.\r\nСогласно ему, 8 мая в лесном массиве возле села Дибровное Гродненского района местные жители обнаружили один опасный предмет, о чем сразу сообщили спасателям.\r\nПиротехники ГосЧС, которые прибыли на место происшествия, изъяли из земли находку и установили, что это 100-килограммовая фугасная авиационная бомба ФАБ-100.\r\nКроме того, при обследовании прилегающей территории саперы обнаружили еще 26 авиационных бомб АО-2,5 и 4 взрыватели времен Второй мировой войны.\r\nБоеприпасы в количестве 31 единица спецавтомобилем были вывезены в безопасное место и уничтожены в установленном порядке.\r\nВ ГосЧС подчеркивают, что в случае обнаружения боеприпасов ни в коем случае нельзя пытаться самостоятельно извлечь их из почвы, наносить по ним удары и бросать в огонь.\r\nОб опасной находке следует немедленно сообщить спасателям.\r\n\r\nВ лесном массиве обнаружили бомбы и взрыватели. Фото: ГосЧС\r\nКак сообщали Українськi Новини, в Житомирской области грибник нашел 100-килограммовую бомбу времен Второй мировой.\r\nТакже во Львовской области возле жилых домов нашли 47 минометных мин.\r\nКроме того, в Днепропетровской области ГосЧС также обнаружила авиабомбу 500 кг времен Второй мировой войны.