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09 мая 2019, четверг, 20:36 270
Происшествия 2019-05-09T20:40:13+03:00
Українські Новини
В Черниговской области обезвредили 27 авиабомб и 4 взрывателя

В Черниговской области обезвредили 27 авиабомб и 4 взрывателя

В лесном массиве обнаружили бомбы и взрыватели. Фото: ГосЧС
В лесном массиве обнаружили бомбы и взрыватели. Фото: ГосЧС

Взрывотехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обезвредили 27 авиационных бомб и 4 взрывателя времен Второй мировой в Черниговской области.

Об этом говорится в сообщении ведомства, передают Українськi Новини.

Согласно ему, 8 мая в лесном массиве возле села Дибровное Гродненского района местные жители обнаружили один опасный предмет, о чем сразу сообщили спасателям.

Пиротехники ГосЧС, которые прибыли на место происшествия, изъяли из земли находку и установили, что это 100-килограммовая фугасная авиационная бомба ФАБ-100.

Кроме того, при обследовании прилегающей территории саперы обнаружили еще 26 авиационных бомб АО-2,5 и 4 взрыватели времен Второй мировой войны.

Боеприпасы в количестве 31 единица спецавтомобилем были вывезены в безопасное место и уничтожены в установленном порядке.

В ГосЧС подчеркивают, что в случае обнаружения боеприпасов ни в коем случае нельзя пытаться самостоятельно извлечь их из почвы, наносить по ним удары и бросать в огонь.

Об опасной находке следует немедленно сообщить спасателям.

В лесном массиве обнаружили бомбы и взрыватели. Фото: ГосЧСВ лесном массиве обнаружили бомбы и взрыватели. Фото: ГосЧС

Как сообщали Українськi Новини, в Житомирской области грибник нашел 100-килограммовую бомбу времен Второй мировой.

Также во Львовской области возле жилых домов нашли 47 минометных мин.

Кроме того, в Днепропетровской области ГосЧС также обнаружила авиабомбу 500 кг времен Второй мировой войны.

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