підписатися на розсилку
23.95 24.3
26.15 26.7
˟
27 вересня 2019, пʼятниця, 13:06 12
Економіка 2019-09-27T14:30:04+03:00
Українські Новини
Хмельницька АЕС відключила другий енергоблок

Хмельницька АЕС відключила другий енергоблок

ХАЕС. Фото: klyuch.com.ua
ХАЕС. Фото: klyuch.com.ua

Хмельницька атомна електростанція (ХАЕС, Нетішин, Хмельницька область) 27 вересня о 0:13 відключила енергоблок №2 для проведення середнього планово-попереджувального ремонту.

Про це йдеться в повідомленні національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом", передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, тривалість ремонту становитиме 52 дні.

При цьому, на енергоблоці №1 ХАЕС йдуть 307 доба ремонтних робіт.

Як повідомляли Українські Новини, 2 вересня 2019 був відключений від енергомережі другий енергоблок Хмельницької АЕС. Відключення відбувалося в 01:25 ночі в рамках підготовки до капітального планово-попереджувального ремонту.

Раніше Південно-Українська АЕС відключила один енергоблок.

Також Запорізька АЕС відключила один енергоблок.

Також у липні перший енергоблок найбільшої ЗАЕС відключили і відправили на ремонт. Крім того, ЗАЕС достроково підключала 4-й енергоблок до мережі після ремонту.

Більше новин про: Відключення енергоблоку Енергоблок Хмельницька АЕС

Архів
Новини
Дівчина, що запустила рух #MeToo, збрехала про домагання і повинна заплатити 20 тисяч євро 14:27
Врахування витрат на доставку в "Роттердам+" гарантувало поставку вугілля, - експерт 14:21
Шедевр фемінізму: 440 пар туфель в пам'ять про жертви домашнього насильства в Стамбулі 14:15
Кримінального авторитета, підозрюваного у вбивстві Гандзюк, шукають СБУ та Інтерпол 13:55
У Єврокомісії обурилися висловлюванням Трампа про недостатню допомоги для України 13:55
більше новин
В "Лінк-Медитал" заявляють, що компанія "Діавіта" підробляє документи заради перемоги в Prozorro 15:07
Київська митниця оштрафувала на 75 тис. грн VIP-шоперів, які поверталися з Мілана 16:39
ХТЗ Ярославського представить оновлену техніку на агрофорумі в Кропивницькому 15:07
Ветерани та воїни АТО готові проводити акції протесту проти продажу землі іноземцям 15:44
Зміни в базу розрахунку ренти на залізну руду треба перенести на 2021 рік, - Євробізнес 10:09
більше новин
Лідирують перекази з Польщі: за півроку заробітчани відправили в Україну $5,5 мільярда 23:03
Лукашенко назвав себе "старим політичним вовком" і прокоментував зустріч Трампа і Зеленського 14:55
Білий дім оприлюднив стенограму телефонної розмови Трампа і Зеленського 17:25
Одна з найбільш закритих країн світу почне пускати іноземних туристів 10:55
Мовчан і його помічниця. Фото: Sophia Sereda/Facebook
Депутат "Слуги народу" Мовчан взяв собі єдиного помічника - танцівницю з турецьких готелів 11:55
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok