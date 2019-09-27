Хмельницька АЕС відключила другий енергоблок

Хмельницька атомна електростанція (ХАЕС, Нетішин, Хмельницька область) 27 вересня о 0:13 відключила енергоблок №2 для проведення середнього планово-попереджувального ремонту.

Про це йдеться в повідомленні національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом", передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, тривалість ремонту становитиме 52 дні.

При цьому, на енергоблоці №1 ХАЕС йдуть 307 доба ремонтних робіт.

Як повідомляли Українські Новини, 2 вересня 2019 був відключений від енергомережі другий енергоблок Хмельницької АЕС. Відключення відбувалося в 01:25 ночі в рамках підготовки до капітального планово-попереджувального ремонту.

Раніше Південно-Українська АЕС відключила один енергоблок.

Також Запорізька АЕС відключила один енергоблок.

Також у липні перший енергоблок найбільшої ЗАЕС відключили і відправили на ремонт. Крім того, ЗАЕС достроково підключала 4-й енергоблок до мережі після ремонту.