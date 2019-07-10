Первый энергоблок крупнейшей ЗАЭС отключили и отправили на ремонт

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС, Энергодар, Запорожская область) 10 июля в 14:30 отключила энергоблок №1 от энергосети для проведения текущего ремонта, который продлится до 15 июля 2019 года, после того, как ранее отключила 5-й энергоблок.

Об этом говорится в сообщении Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", передают Українські Новини.

В данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся 3 энергоблока.

Суммарная мощность генераторов составляет 2 915 МВт, замечаний к работе основного оборудования и персонала нет.

ЗАЭС - крупнейшая в Европе АЭС, располагает 6 энергоблоками типа ВВЭР-1000 суммарной установленной электрической мощностью 6 ГВт.

Как сообщали Українськi Новини, ЗАЭС досрочно подключила 4-й энергоблок к сети после ремонта.

Ранее ЗАЭС почти на полгода отключила энергоблок для планового ремонта. Кроме того, на ЗАЭС отключили энергоблок из-за срабатывания защиты.

Также Запорожская АЭС отключила 6-й энергоблок. Ранее из-за дефекта ЗАЭС отключала 2-й энергоблок от сети.