ЗАЭС досрочно подключила 4-й энергоблок к сети после ремонта

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС, Энергодар, Запорожская область) в ночь на воскресенье подключила энергоблок №4 к сети, отключенный 7 марта, после завершения среднего ремонта.

Об этом говорится в сообщении ЗАЭС, передают Українськi Новини.

"01 июня 2019 года в 23:43 энергоблок №4 Запорожской АЭС подключен к энергосистеме после завершения планового среднего ремонта", - говорится в сообщении.

На данный момент на ЗАЭС в работе находятся 5 из 6 энергоблоков, суммарная мощность генераторов составляет 3961 МВт.

На блоке №2 продолжается средний ремонт.

Как сообщали Українськi Новини, 7 марта ЗАЭС отключила энергоблок №4 от сети для проведения планового среднего ремонта. Предполагалось, что ремонт будет длиться 160 дней.

ЗАЭС - крупнейшая в Европе АЭС, располагает 6 энергоблоками типа ВВЭР-1000 суммарной установленной электрической мощностью 6 ГВт.

Тем временем, расходы на безопасность атомных электростанций в Украине повысили в 2,5 раза.