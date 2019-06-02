ЗАЭС досрочно подключила 4-й энергоблок к сети после ремонта

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС, Энергодар, Запорожская область) в ночь на воскресенье подключила энергоблок №4 к сети, отключенный 7 марта, после завершения среднего ремонта.\r\nОб этом говорится в сообщении ЗАЭС, передают Українськi Новини.\r\n"01 июня 2019 года в 23:43 энергоблок №4 Запорожской АЭС подключен к энергосистеме после завершения планового среднего ремонта", - говорится в сообщении.\r\nНа данный момент на ЗАЭС в работе находятся 5 из 6 энергоблоков, суммарная мощность генераторов составляет 3961 МВт.\r\nНа блоке №2 продолжается средний ремонт.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 7 марта ЗАЭС отключила энергоблок №4 от сети для проведения планового среднего ремонта. Предполагалось, что ремонт будет длиться 160 дней. \r\nЗАЭС - крупнейшая в Европе АЭС, располагает 6 энергоблоками типа ВВЭР-1000 суммарной установленной электрической мощностью 6 ГВт.\r\nТем временем, расходы на безопасность атомных электростанций в Украине повысили в 2,5 раза.