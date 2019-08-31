Зеленський хоче, щоб НАБУ та ДБР могли прослуховувати будь-якого громадянина без санкції суду

Президент України Володимир Зеленський вніс як невідкладний законопроект "Про внесення змін у деякі законодавчі акти щодо вдосконалення положень кримінального процесуального законодавства". Про це повідомляє "Країна".

Цей проект закону являє собою набір змін у Кримінальний процесуальний кодекс, закони "Про Національне антикорупційне бюро", "Про експертизу" і навіть в закон "Про радиочастнотном ресурсі".

зокрема, серед найважливіших змін - розширення повноважень НАБУ та ДБР, які вони випрошували давно в частині самостійного застосування "прослушки" і радіорозвідки. Раніше такими повноваженнями серед правоохоронних органів були наділені в основному СБУ і в меншій мірі МВС. В основному всі комплекси з "прослуховування" перебували у віданні СБУ. Тобто при наявності ухвали Апеляційного суду про дозвіл на зняття інформації з транспортних - телекомунікаційних мереж, фіксували перехоплення даних комплексами СБУ і потім вже співробітники відомства - ініціатора цього виду негласних слідчих дій, приходили в СБУ і отримували доступ до записів для складання стенограм.

Однак законопроект Богдана дозволяє НАБУ та ДБР мати доступ до радіочастотним ресурсів і бути суб'єктами проведення "негласок" - тобто, простіше кажучи, самостійно, без посередництва СБУ здійснювати "прослушку" та інші заходи, пов'язані з доступом до інформації з використанням спеціальної техніки.

Зазначимо, що у НАБУ технічні можливості для прослуховування з'явилися вже давно. Більш того, країни Заходу, які патронували Бюро, неодноразово намагалися натиснути на українську владу, щоб вона дозволила НАБУ самостійну прослуховування.

Цей пункт навіть одного разу з'явився в умовах кредитування МВФ.

Однак команда Порошенка саботувала процес, побоюючись, що Захід і його спеслужбы отримає через Бюро прямий доступ до негласного контролю за всією українською елітою.

Д зміни слід розглядати у комплексі з іншими новаціями, які просуває Банкова. А саме - внесення змін до Конституції, які поставлять НАБУ та ДБР під прямий контроль президента.

Крім того розширюються повноваження директора НАБУ щодо самостійного визначення чисельності працівників НАБУ і залучення негласних співробітників на договірних умовах. Для позаштатних "агентів НАБУ" будуть проводитися конкурси. Ймовірно - закриті. Кажучи простими словами, на законодавчому рівні НАБУ дозволяється мати не тільки штатних, але і позаштатних співробітників (або, як кажуть у народі, "сексотів") і легально платити їм зарплату за умовами договору.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський хоче забрати Нацгвардію у Авакова і підпорядкувати її собі.

Також Зеленський пропонує Раді позбавляти мандатів депутатів за прогули і кнопкодавство.