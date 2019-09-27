Google відзначає 21-річчя святковим дудлом

Сьогодні, 27 вересня, корпорація Google присвятила святковий дудл 21-річчю пошукової системи Google. Дудл можна побачити на стартовій сторінці системи.

Так, головний домен пошукової системи google.com був зареєстрований 15 вересня 1997 року, а компанію заснували 4 вересня 1998.

День народження ж у корпорації відзначають 27 вересня.

Більше 20 років тому двоє студентів Стенфордського університету в Каліфорнії - Сергій Брін і Лоуренс Пейдж опублікували документ про запуск прототипу "широкомасштабної пошукової системи". Вони назвали її BackRub, оскільки система перевіряла зворотні посилання для оцінки важливості сайту.

У наші дні Google є великою транснаціональною корпорацією, пошуковик якої працює більш ніж на 100 мовах по всьому світу.

Крім того, Google розробила величезну кількість сервісів і продуктів, які також знайшли визнання користувачів.

Одним з найбільш глобальних досягнень корпорації є створення найпопулярнішої в світі мобільної операційної системи — Android.

Також Google виробляє техніку - ноутбуки, смартфони, гарнітури віртуальної реальності і багато інших пристроїв.

Як повідомляли Українські Новини, Google присвятив святковий дудл осінньому рівноденню.

Тим часом Google виповнюється 21 рік: чому в компанії займаються кози і тиранозавр.