Google відзначає 21-річчя святковим дудлом

Сьогодні, 27 вересня, корпорація Google присвятила святковий дудл 21-річчю пошукової системи Google. Дудл можна побачити на стартовій сторінці системи.\r\nТак, головний домен пошукової системи google.com був зареєстрований 15 вересня 1997 року, а компанію заснували 4 вересня 1998.\r\nДень народження ж у корпорації відзначають 27 вересня.\r\nБільше 20 років тому двоє студентів Стенфордського університету в Каліфорнії - Сергій Брін і Лоуренс Пейдж опублікували документ про запуск прототипу "широкомасштабної пошукової системи". Вони назвали її BackRub, оскільки система перевіряла зворотні посилання для оцінки важливості сайту.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nУ наші дні Google є великою транснаціональною корпорацією, пошуковик якої працює більш ніж на 100 мовах по всьому світу.\r\nКрім того, Google розробила величезну кількість сервісів і продуктів, які також знайшли визнання користувачів.\r\nОдним з найбільш глобальних досягнень корпорації є створення найпопулярнішої в світі мобільної операційної системи — Android.\r\nТакож Google виробляє техніку - ноутбуки, смартфони, гарнітури віртуальної реальності і багато інших пристроїв.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Google присвятив святковий дудл осінньому рівноденню.\r\nТим часом Google виповнюється 21 рік: чому в компанії займаються кози і тиранозавр.