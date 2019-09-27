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27 вересня 2019, пʼятниця, 10:51 12
Силові структури 2019-09-27T11:30:02+03:00
Українські Новини
У справі про смертельне ДТП у Броварах затримали співробітника поліції охорони

У справі про смертельне ДТП у Броварах затримали співробітника поліції охорони

ДТП у Броварах. Фото: Нацполиция
ДТП у Броварах. Фото: Нацполиция

Державне бюро розслідувань затримала працівника поліції охорони за підозрою у скоєнні дорожньо-транспортної пригоди в Броварах Київської області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДБР, передають Українські Новини.

"Слідчі затримали поліцейського-водія взводу реагування Броварського міжрайонного відділу Управління поліції охорони у Київській області, який скоїв наїзд на зупинку громадського транспорту, в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", - сказано в ньому.

За попередньою інформацією, працівник поліції охорони, будучи в стані алкогольного сп'яніння, перебував за кермом автомобіля марки "Опель".

Проїжджаючи по вулиці Київській, він в'їхав у зупинку громадського транспорту.

В результаті підозрюваний скоїв наїзд на сімейну пару і велосипедиста - від отриманих травм жінка загинула на місці, її чоловік і велосипедист отримали тілесні ушкодження різного ступеня.

На даний момент вирішується питання про повідомлення поліцейському про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що спричинило смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу.

Готується клопотання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Як повідомляли "Українські Новини", у Броварах п'яний поліцейський на "евробляхе" в'їхав у зупинку, загинула жінка.

Раніше помічник начальника Нацполіції Дніпра скоїв потрійне ДТП і втік.

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