Гончарук назвав головний пріоритет уряду

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявляє, що забезпечення незалежності Національного банку (НБУ) і захист фінансової стабільності залишаються пріоритетом для уряду в той час, як робота з МФВ за новою програмою може розпочатися до 2020.\r\nПро це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\n"Забезпечення незалежності Національного банку і захист фінансової стабільності залишаються пріоритетом нашого уряду і маркером для наших міжнародних партнерів", - написав він.\r\nПрем'єр зазначив, що переговори з МВФ в активній фазі і за час перебування місії в Україні розпочато обговорення нової 3-річної програми підтримки в межах механізму розширеного фінансування.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЗі слів Гончарука, керівник місії МВФ Рон ван Роден зазначив відновлення макроекономічної стабільності після 2014-2015 років, зменшення внутрішніх та зовнішніх дисбалансів завдяки обґрунтованій фіскальній і грошово-кредитній політиці, зменшення дефіциту поточного рахунку до 3-3,5% ВВП, відновлення обсягів міжнародних резервів (зараз становлять понад $20 млрд США).\r\nКрім цього, Роден також назвав досягненням усунення квазіфіскального дефіциту енергетичного сектору й додав, що заходи, прийняті для реструктуризації банківської системи, були критично важливими для економічної стабілізації й економічного зростання.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, місія МВФ почала обговорення нової програми співробітництва з Україною.\r\nТим часом, за інформацією Bloomberg, Україна готується укласти договір з МВФ про нову кредитну програму на $5 млрд.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n