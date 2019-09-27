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27 вересня 2019, пʼятниця, 10:25 16
Кабмін 2019-09-27T11:45:02+03:00
Українські Новини
Гончарук назвав головний пріоритет уряду

Гончарук назвав головний пріоритет уряду

Олексій Гончарук. Фото: kmu
Олексій Гончарук. Фото: kmu

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявляє, що забезпечення незалежності Національного банку (НБУ) і захист фінансової стабільності залишаються пріоритетом для уряду в той час, як робота з МФВ за новою програмою може розпочатися до 2020.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Забезпечення незалежності Національного банку і захист фінансової стабільності залишаються пріоритетом нашого уряду і маркером для наших міжнародних партнерів", - написав він.

Прем'єр зазначив, що переговори з МВФ в активній фазі і за час перебування місії в Україні розпочато обговорення нової 3-річної програми підтримки в межах механізму розширеного фінансування.

Зі слів Гончарука, керівник місії МВФ Рон ван Роден зазначив відновлення макроекономічної стабільності після 2014-2015 років, зменшення внутрішніх та зовнішніх дисбалансів завдяки обґрунтованій фіскальній і грошово-кредитній політиці, зменшення дефіциту поточного рахунку до 3-3,5% ВВП, відновлення обсягів міжнародних резервів (зараз становлять понад $20 млрд США).

Крім цього, Роден також назвав досягненням усунення квазіфіскального дефіциту енергетичного сектору й додав, що заходи, прийняті для реструктуризації банківської системи, були критично важливими для економічної стабілізації й економічного зростання.

Як повідомляли Українські Новини, місія МВФ почала обговорення нової програми співробітництва з Україною.

Тим часом, за інформацією Bloomberg, Україна готується укласти договір з МВФ про нову кредитну програму на $5 млрд.

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