Зеленський зустрівся з Генсеком ООН

Президент Володимир Зеленський закликав Організацію Об'єднаних Націй (ООН) активно моніторити порушення прав людини на Донбасі і в окупованому Росією Криму.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

Згідно з ним, у четвер, 26 вересня, Зеленський у Нью-Йорку зустрівся з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем.

Зеленський подякував Генеральному секретарю за гуманітарну підтримку українців, постраждалих від російської агресії.

Він також закликав ООН здійснювати активну роботу з моніторингу порушень прав людини на тимчасово окупованих територіях України.

Як повідомляли Українські Новини, Генасамблея ООН прийняла резолюцію про повне і безумовне виведення російських військ з Придністров'я.

Також Зеленський в ООН розповів про російську агресію, як це раніше робив Порошенко.

Тим часом Організація Об'єднаних Націй (ООН) вітає переговори між Президентом України Володимиром Зеленським та Президентом Росії Володимиром Путіним.