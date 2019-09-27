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27 вересня 2019, пʼятниця, 09:02 35
Президент 2019-09-27T11:45:03+03:00
Українські Новини
Зеленський зустрівся з Генсеком ООН

Зеленський зустрівся з Генсеком ООН

Зеленський з Генсеком ООН. Фото: сайт Президента
Зеленський з Генсеком ООН. Фото: сайт Президента

Президент Володимир Зеленський закликав Організацію Об'єднаних Націй (ООН) активно моніторити порушення прав людини на Донбасі і в окупованому Росією Криму.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

Згідно з ним, у четвер, 26 вересня, Зеленський у Нью-Йорку зустрівся з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем.

Зеленський подякував Генеральному секретарю за гуманітарну підтримку українців, постраждалих від російської агресії.

Він також закликав ООН здійснювати активну роботу з моніторингу порушень прав людини на тимчасово окупованих територіях України.

Як повідомляли Українські Новини, Генасамблея ООН прийняла резолюцію про повне і безумовне виведення російських військ з Придністров'я.

Також Зеленський в ООН розповів про російську агресію, як це раніше робив Порошенко.

Тим часом Організація Об'єднаних Націй (ООН) вітає переговори між Президентом України Володимиром Зеленським та Президентом Росії Володимиром Путіним.

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