Зеленський зустрівся з Генсеком ООН

Президент Володимир Зеленський закликав Організацію Об'єднаних Націй (ООН) активно моніторити порушення прав людини на Донбасі і в окупованому Росією Криму. \r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з ним, у четвер, 26 вересня, Зеленський у Нью-Йорку зустрівся з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем.\r\nЗеленський подякував Генеральному секретарю за гуманітарну підтримку українців, постраждалих від російської агресії.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВін також закликав ООН здійснювати активну роботу з моніторингу порушень прав людини на тимчасово окупованих територіях України.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Генасамблея ООН прийняла резолюцію про повне і безумовне виведення російських військ з Придністров'я.\r\nТакож Зеленський в ООН розповів про російську агресію, як це раніше робив Порошенко.\r\nТим часом Організація Об'єднаних Націй (ООН) вітає переговори між Президентом України Володимиром Зеленським та Президентом Росії Володимиром Путіним.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n