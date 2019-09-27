На Донбасі бойовики обстрілювали позиції ЗСУ більше 20 разів, поранений військовий

Вчора, 26 вересня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації і її найманці 23 рази порушили режим припинення вогню. Поранений один український військовослужбовець. Про це повідомляє штаб ООС.

Так, повідомляється, що ворог обстрілював позиції підрозділів раОбъединенных сил із заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, снайперської і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив 16 обстрілів позицій Об'єднаних сил, а в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 7 обстрілів позицій Об'єднаних сил.

"За минулу добу в результаті обстрілу ворожих один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення", - йдеться в повідомленні.

З початку поточної доби збройні формування Російської Федерації і її найманці 3 рази порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з озброєння БМП і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил. Також в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 2 обстріли.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 23 рази обстріляли позиції сил ООС 24 вересня, 1 військовий загинув і 1 поранений.

Раніше бойовики 32 рази порушили режим тиші, троє військових поранені.