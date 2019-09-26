Міноборони створює військову поліцію

В Міністерстві оборони буде створена нова антикорупційна система. Про це повідомив міністр оборони Андрій Загороднюк в інтерв'ю Цензор.НЕТ у четвер, 26 вересня.

"Корупція всіх вже дістала. Час вирішувати це питання. Ми подаємо закон про військову поліцію, сподіваємось, він пройде. Потрібна нова антикорупційна програма - її треба переписувати. Тобто залишилася тільки політична воля йти до кінця в цих питаннях, і вона є", - сказав Загороднюк.

Він зазначив, що будуть аналізуватися технічні умови, тендери, звітність, облік - для того, щоб знизити ризики, будуть використовуватися міжнародні напрацювання.

"Але треба сказати, що копіювати тут не вийде, тому що наша ситуація гірше, ніж у багатьох країнах... Тому наша система повинна бути набагато жорсткіше. Ще ми будемо розвивати незалежний аудиторський комітет, який би складався з фахівців", - сказав міністр.

Міністр додав, що зараз вирішується питання, яким чином створити службу з контролю якості.

Нагадаємо, міністр оборони наказав звільнити в запас військових, призваних у 2018.

Раніше начальник Генштабу Руслан Хомчак пояснив,чому молодь не хоче йти в армію.