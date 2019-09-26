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26 вересня 2019, четвер, 17:56 13
Зовнішня політика 2019-09-26T18:45:01+03:00
Українські Новини
ФСБ Росії затримала українця при в'їзді в окупований Крим

ФСБ Росії затримала українця при в'їзді в окупований Крим

Админграница з Кримом. Фото:
Админграница з Кримом. Фото: "Крим.Реалії"

В прикордонному управлінні російської ФСБ в анексованому Криму повідомляють про затримання на адміністративній межі півострова з Херсонською областю двох осіб, які "перебувають у федеральному розшуку", пише "Крим. Реалії".

За інформацією відомства, один із затриманих – житель Хмельницької області, який слідував на півострів через російський пункт пропуску "Джанкой".

В прикордонуправлінні стверджують, що 40-річний українець "з квітня 2019 року оголошений у федеральний розшук за шахрайство у великому розмірі, яке він скоїв на території півострова".

Також у відомстві повідомляють про затримання в російському пункті пропуску "Армянськ" під час виїзду з півострова кримчанина, який, як зазначається, "знаходиться у розшуку з 2016 року за скоєння крадіжки з заподіянням значної шкоди".

Повідомляється, що чоловіків передали російській поліції.

Імена і прізвища затриманих не публікують, які-небудь їхні коментарі відсутні. Підтвердження цієї інформації з інших джерел немає.

У Держприкордонслужбі України неодноразово заявляли, що ідентифікувати затриманих ФСБ на адмінкордоні з Кримом громадян України неможливо, оскільки російська сторона не відкриває їх персональні дані. Також українські прикордонники стверджують, що не підтримують контактів з окупантами".

Як повідомляли Українські Новини, ФСБ Росії відібрала у жителя Львова автомобіль і гроші на кордоні з Кримом.

Раніше в Азовському морі ФСБ Росії незаконно затримала українських рибалок.

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