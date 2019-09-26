ФСБ Росії затримала українця при в'їзді в окупований Крим

В прикордонному управлінні російської ФСБ в анексованому Криму повідомляють про затримання на адміністративній межі півострова з Херсонською областю двох осіб, які "перебувають у федеральному розшуку", пише "Крим. Реалії".\r\nЗа інформацією відомства, один із затриманих – житель Хмельницької області, який слідував на півострів через російський пункт пропуску "Джанкой".\r\nВ прикордонуправлінні стверджують, що 40-річний українець "з квітня 2019 року оголошений у федеральний розшук за шахрайство у великому розмірі, яке він скоїв на території півострова".\r\nТакож у відомстві повідомляють про затримання в російському пункті пропуску "Армянськ" під час виїзду з півострова кримчанина, який, як зазначається, "знаходиться у розшуку з 2016 року за скоєння крадіжки з заподіянням значної шкоди".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПовідомляється, що чоловіків передали російській поліції.\r\nІмена і прізвища затриманих не публікують, які-небудь їхні коментарі відсутні. Підтвердження цієї інформації з інших джерел немає.\r\nУ Держприкордонслужбі України неодноразово заявляли, що ідентифікувати затриманих ФСБ на адмінкордоні з Кримом громадян України неможливо, оскільки російська сторона не відкриває їх персональні дані. Також українські прикордонники стверджують, що не підтримують контактів з окупантами".\r\nЯк повідомляли Українські Новини, ФСБ Росії відібрала у жителя Львова автомобіль і гроші на кордоні з Кримом.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nРаніше в Азовському морі ФСБ Росії незаконно затримала українських рибалок.