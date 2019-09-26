"112-Україна" назвав рішення Нацради атакою на свободу слова

Телеканал "112 Україна" вважає рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення про позбавлення телеканалу цифрових ліцензій на мовлення формою цензури.

Про це йдеться в повідомленні 112.ua, передають Українські Новини.

"Ми, команда телеканалу, розглядаємо це як жорстку цензуру, що піддає великим сумнівам наявність свободи слова в Україні. Телеканал "112 Україна" не вперше виявляється незручним для влади, ми боремося за наше право бути в ефірі з самого початку існування каналу, кожна влада намагалася припинити нашу роботу", - йдеться в ньому.

У повідомленні наголошується, що дії Нацради є незаконними, так як у деяких членів Нацради з липня 2019 року закінчилися повноваження і Нацрада не є правомірним.

"Сьогоднішні події вчергове показали, що влада боїться об'єктивної і чесної інформації. Ми не згодні з рішенням нелегітимного Нацради і будемо інформувати про цей факт беззаконня міжнародні структури", - зазначив генеральний продюсер "112 Україна" Артем Марчевський.

Як повідомляли Українські Новини, РНБО вирішила не вводити санкції проти телеканалів 112 і NewsOne.

Раніше в ОБСЄ закликали Україну утриматися від "непропорційно обмежувальних заходів" щодо NewsOne і 112-Україна.