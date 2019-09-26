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26 вересня 2019, четвер, 16:20 7
Політика світу 2019-09-26T17:00:02+03:00
Українські Новини
Президент Ізраїлю довірив Нетаньяху повторне формування парламенту, який той не зміг створити вчасно

Президент Ізраїлю довірив Нетаньяху повторне формування парламенту, який той не зміг створити вчасно

Нетаньяху. Фото: 112.ua
Нетаньяху. Фото: 112.ua

Після того, як Біньямін Нетаньяху не зміг вчасно сформувати коаліцію в парламент Ізраїлю, чинний президент держави Ревен Рівлін прийняв рішення дати Нетяньяху ще один шанс сформувати парламент повторно. Про це повідомляє CNN.

Причиною перших в історії Ізраїлю повторних позачергових виборів до парламенту стала не вчасно сформована Біньяміном Нетаньяху коаліція держави. Однак, і подальші позачергові вибори в Кнесет Ізраїлю не повінчалися успіхом для прем'єр - міністра Ізраїлю. Нетаньяху програв вибори у парламент партії Бенні Ганца з різницею в 1 мандат.

Незважаючи на це, президент держави Ревен Рівлін зустрівся з лідерами двох найбільших партій, щоб змусити їх працювати разом. Але дві зустрічі не дали прориву, тому Рівлін запустив процес формування коаліції і доручив цю справу Нетаньяху. Він зазначив, що у прем'єра є чотири тижні для формування коаліції.

"Рішення про надання мандату [Нетаньяху] ґрунтувалося на питанні, хто має більше шансів сформувати уряд", - пояснив Рівлін. "Зараз шанс Біньяміна Нетаньяху сформувати уряд вище".

Як повідомляли Українські Новини, 9 квітня пройшли позачергові вибори в Кнесет (парламенту) Ізраїлю.

Також, прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху вперше за 20 років відвідав Україну (Київ) з дводенним візитом, 18-19 серпня поточного року.

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