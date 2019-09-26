Нацрада з телебачення позбавила цифрових ліцензій на мовлення "112 Україна"

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення позбавила цифрових ліцензій на мовлення телеканал "112 Україна". Про це йдеться в повідомленні телеканалу, передають Українські Новини.

"Національна рада з питань телебачення і радіомовлення ухвалила безпрецедентне рішення – позбавив телеканал "112 Україна" цифрових ліцензій на мовлення", - йдеться в ньому.

Телеканал заявляє, що у ряду членів Нацради з липня 2019 року закінчилися повноваження і Нацрада не є правомірним.

Як повідомляли Українські Новини, 8 липня СБУ закликала РНБО невідкладно ввести санкції проти телеканалів NewsOne і "112 Україна" у відповідності з постановою Верховної Ради від 4 жовтня 2018 року.

Крім того, Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження проти бенефіціарних власників телеканалу NewsOne за підозрою у фінансуванні тероризму.

4 жовтня 2018 року Рада внесла на розгляд Ради національної безпеки і оборони пропозиції про застосування санкцій до телеканалам NewsOne і "112 Україна".

Парламент просив РНБО ввести відносно телеканалів такі санкції, як блокування активів, анулювання ліцензій, заборона використання радіочастотного ресурсу України, а також запобігання виведення капіталів за кордон, однак відомство заявило, що підстав для введення санкцій проти телеканалів NewsOne і "112 Україна" не виявлено.