Китай сподівається на офіційний візит Зеленського до Пекіна

Посол Китаю в Україні Вей Ду впевнений в тому, що за час президентства (до 2024 року включно) Володимир Зеленський здійснить офіційний візит до Пекіна для проведення зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном у той час, як Китай звинуватив США у втручанні у внутрішні справи України

Про це він повідомив Українським Новинам.

"Можу з великою впевненістю сказати, що під час президентства Володимира Зеленського він обов'язково здійснить офіційний візит до Китаю", - сказав посол.

Він не став прогнозувати більш конкретні терміни можливого візиту.

"Поки не можу сказати коли", - відповів Ду Вей.

На запитання про те, як зараз складається комунікація Китаю з новою українською владою, посол нагадав, що провів зустріч із Зеленським ще до його інавгурації.

"У нас хороші відносини і з Президентом, і з Офісом Президента", - сказав Ду Вей.

Як повідомляли Українські Новини, у травні Зеленський обговорив з послом Китаю розвиток відносин між країнами. Раніше ЄС і Китай в Брюсселі підняли питання "мінських домовленостей".