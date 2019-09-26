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26 вересня 2019, четвер, 12:31 9
Силові структури 2019-09-26T13:30:02+03:00
Українські Новини
Плантацію коноплі сорокарічного наркобарона "накрили" під Миколаєвом

Плантацію коноплі сорокарічного наркобарона "накрили" під Миколаєвом

Канабіс. Фото: Національна Поліція
Канабіс. Фото: Національна Поліція

У Миколаївській області правоохоронці виявили на присадибній ділянці теплицю з коноплею.

Про це повідомляє прес-служба Нацполиции Миколаївської області.

Так, у Вознесенському районі 40-річний господар будинку вирощував 232 куща конопель елітних сортів. У теплиці розміщена система крапельного зрошення. За попередніми підрахунками, загальна вартість вилученого за цінами «чорного ринку» могла б становити понад мільйон гривень.

"Одне з підсобних приміщень зловмисник організував для сушіння канабісу, професійно облаштувавши його світлом, обладнанням і забезпечивши утеплення для підтримання належного температурного режиму. В цьому ж приміщенні поліцейські вилучили майже три кілограми готового до вживання канабісу", – йдеться в повідомленні.

Коноплі. Фото: Національна ПоліціяКоноплі. Фото: Національна Поліція

Наркотичні рослини, канабіс і обладнання правоохоронці вилучили. Найближчим часом його передадуть для проведення експертизи.

В рамках розпочатого кримінального провадження за ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу України (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) тривають слідчі дії.

Поліцейські шукають власника наркоплантації, якому, згідно санкції інкримінованої статті, загрожує до семи років ув'язнення. За результатами проведених експертиз також буде вирішуватися питання про надання події додаткової кваліфікації.

Як повідомляли Українські Новини, Супрун звинуватила Авакова перешкоді легалізації канабісу і більше 100 депутатів Ради хочуть легалізації канабісу.

Нагадаємо, петиція про легалізацію марихуани набрала рекордну кількість підписів на сайті Ради.

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