ЗАЕС підключила п'ятий енергоблок до мережі після ремонту

Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС, Енергодар, Запорізька область) в четвер в 01:19 підключила енергоблок №5 до мережі після завершення середнього ремонту. Про це йдеться в повідомленні прес-центру ЗАЕС, передають Українські Новини.

"26 вересня 2019 року в 01 годину 19 хвилин енергоблок №5 Запорізької АЕС підключено до мережі після проведення середнього планово-попереджувального ремонту. Ведеться набір потужності ", - йдеться в повідомленні.

Зараз на ЗАЕС у роботі знаходяться 5 з 6 енергоблоків, сумарна потужність генераторів становить 4 379 МВт.

Як повідомляли Українські Новини, 25 вересня ЗАЕС відключила енергоблок №1 від енергомережі для проведення планово-попереджувального ремонту тривалістю до 23 грудня.

Раніше ЗАЕС достроково підключила 4 енергоблок № до мережі після ремонту.

Раніше ЗАЕС майже на півроку відключила енергоблок для планового ремонту. Крім того, на ЗАЕС відключила енергоблок з-за спрацьовування захисту.

Також Запорізька АЕС відключила 6-й енергоблок. Раніше з-за дефекту ЗАЕС відключала 2-й енергоблок від мережі.