ЗАЕС підключила п'ятий енергоблок до мережі після ремонту

Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС, Енергодар, Запорізька область) в четвер в 01:19 підключила енергоблок №5 до мережі після завершення середнього ремонту. Про це йдеться в повідомленні прес-центру ЗАЕС, передають Українські Новини.\r\n"26 вересня 2019 року в 01 годину 19 хвилин енергоблок №5 Запорізької АЕС підключено до мережі після проведення середнього планово-попереджувального ремонту. Ведеться набір потужності ", - йдеться в повідомленні.\r\nЗараз на ЗАЕС у роботі знаходяться 5 з 6 енергоблоків, сумарна потужність генераторів становить 4 379 МВт.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 25 вересня ЗАЕС відключила енергоблок №1 від енергомережі для проведення планово-попереджувального ремонту тривалістю до 23 грудня.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nРаніше ЗАЕС достроково підключила 4 енергоблок № до мережі після ремонту.\r\nРаніше ЗАЕС майже на півроку відключила енергоблок для планового ремонту. Крім того, на ЗАЕС відключила енергоблок з-за спрацьовування захисту.\r\nТакож Запорізька АЕС відключила 6-й енергоблок. Раніше з-за дефекту ЗАЕС відключала 2-й енергоблок від мережі.