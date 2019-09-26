Лукашенко заявив, що Зеленський його обнадіює

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що президентство Володимира Зеленського дає надію на вирішення проблемних питань між державами. Про це білоруський лідер сказав у Мінську під час спілкування з українськими ЗМІ, передає "Європейська правда".

"З Україною у нас є проблеми. Слава Богу, за цей короткий період перебування у влади українського президента ми рухаємося, обговорюємо. Навіть ті негативні моменти, які могли настати, вони не настали завдяки одній телефонній розмові двох президентів. Це обнадіює", - сказав Лукашенко.

Він також сказав, що сподівається на розв'язання певних проблем, чого не вдалося зробити при колишньому Президенті Порошенко.

"Те, що я роками не міг, домовившись з попереднім президентом, вирішити, я сподіваюся, що ми зможемо вирішувати ці проблеми. Питань достатньо", - сказав він.



Лукашенко підкреслив, що Україна і Білорусь будуть будувати незалежні відносини.

"Ще раз підкреслю. Наші відносини, Білорусі та України, залежать тільки від нас. Так, ми будемо озиратися, і на Росію, і на Міжмор'я, і на американців. Така політика. Але не означає, що ми будемо залежні", - сказав він.



Нагадаємо, раніше в поведінці Зеленського помітили наслідування Лукашенко.



Також Президент Білорусі заявив, що не може їздити на роботу на велосипеді через Зеленського.



Крім того, стало відомо, що Білорусь змушена була наглухо закрити свої кордони з Україною через потік зброї.