Лукашенко заявив, що Зеленський його обнадіює

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що президентство Володимира Зеленського дає надію на вирішення проблемних питань між державами. Про це білоруський лідер сказав у Мінську під час спілкування з українськими ЗМІ, передає "Європейська правда".\r\n"З Україною у нас є проблеми. Слава Богу, за цей короткий період перебування у влади українського президента ми рухаємося, обговорюємо. Навіть ті негативні моменти, які могли настати, вони не настали завдяки одній телефонній розмові двох президентів. Це обнадіює", - сказав Лукашенко.\r\nВін також сказав, що сподівається на розв'язання певних проблем, чого не вдалося зробити при колишньому Президенті Порошенко.\r\n"Те, що я роками не міг, домовившись з попереднім президентом, вирішити, я сподіваюся, що ми зможемо вирішувати ці проблеми. Питань достатньо", - сказав він. Лукашенко підкреслив, що Україна і Білорусь будуть будувати незалежні відносини.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"Ще раз підкреслю. Наші відносини, Білорусі та України, залежать тільки від нас. Так, ми будемо озиратися, і на Росію, і на Міжмор'я, і на американців. Така політика. Але не означає, що ми будемо залежні", - сказав він.Нагадаємо, раніше в поведінці Зеленського помітили наслідування Лукашенко. Також Президент Білорусі заявив, що не може їздити на роботу на велосипеді через Зеленського.Крім того, стало відомо, що Білорусь змушена була наглухо закрити свої кордони з Україною через потік зброї.