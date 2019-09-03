Беларусь наглухо закрыла границу с Украиной из-за оружия

3 сентября, в Минске на международной конференции по борьбе с терроризмом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь вынуждена была наглухо закрыть свои границы с Украиной из-за нахлынувшего потока оружия. Об этом передает БЕЛТА.

"Почему не прекратили этот конфликт до сих пор (пять лет прошло)? Потому что это кому-то надо!" - подчеркнул белорусский лидер.

По словам чиновника, белорусская сторона подготовила и предложила план конкретных мероприятий, которые должны были быть проведены в связи с начавшимся конфликтом. Лукашенко добавил, что предложенный Беларусью план был отвергнут Европой, в следствии чего президент сделал вывод, что Европа не хочет, чтобы этот конфликт прекратился.

"И начали бороться за Донбасс, за Крым, еще что-то - "нормандские форматы", в том числе и в Беларуси. Я, конечно, с удовольствием принимал их, потому что знал, что это хоть маленькие шажки, но в направлении нормализации там ситуации. Ведь там старики и дети гибли и вроде бы гибнут сегодня", - добавил глава государства.

Лукашенко также сказал об упреках, которые начали поступать в его адрес от соратников из-за того, что он решил вмешаться в чужой конфликт.

"Во-первых, это родные люди столкнулись там лоб в лоб. Во-вторых, это рядом с нами. И что мы получили (чего я опасался) - огромный приток мигрантов в первый год: 150 тыс. хлынуло к нам. Европейцы 2 тыс. мигрантов не могут поделить в море. Демократическая Европа! В море болтаются люди - дети, старики, бегущие от проблем, которые создали у них на родине. Мы их не принимаем, пусть погибают в море, это не наши",- заметил Александр Лукашенко.

Он отметил, что после начала конфликта в Беларусь приехало 150 тыс.людей, которых он назвал "не чужими".

"И буквально через несколько дней я подписал указ о предоставлении им равных возможностей в Беларуси - по жилью, образованию, детские сады, школы, вузы… И предоставили место работы. Нам страшно было перемолоть эти 150 тыс. для нашей Беларуси с нашими проблемами. Вы думаете, нам кто-нибудь помог? Нет. Но мы в общем-то и не просили этой помощи", - заявил глава государства.

Президент отметил, что в дальнейшем Беларусь была вынуждена закрыть беларусско-украинскую границу

"Со своими братьями, близкими людьми мы вынуждены были полностью закрыть границу. Наглухо. Еще больше, чем с Североатлантическим блоком, который для нас с давних времен якобы казался врагом номер один. А сегодня со своими людьми закрыли границу наглухо. Потому что хлынул поток оружия. А там, где оружие в руках у обычных людей, и особенно у националистически настроенных, - жди терроризма. И спокойная Беларусь, не дай бог, может пожинать эти плоды. И получить то, для чего у нас нет вроде бы оснований", - рассказал Александр Лукашенко.

"Кто это породил? Ответ на поверхности", - резюмировал президент.

В то же время, Государственная пограничная служба Украины контролирует уменьшение попыток незаконного перемещения оружия на границе с Беларусью.

Сообщается, что всего с начала 2019 на границе с Республикой Беларусь пограничники обнаружили почти 40 единиц оружия, более чем на 40% меньше чем за аналогичный период прошлого года. При этом 20 единиц обнаруженного оружия пытались провезти именно в Украине. Среди обнаруженного только 1 единица огнестрельного оружия, остальные - охотничье, газовое, пневматическое, холодное и электрошоковое оружие.

Как сообщали Українські Новини, "Консалтинговая группа А-95" остановила экспортные поставки нефтепродуктов из Беларуси.