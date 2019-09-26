Суд закликає Януковича прибути на засідання 30 вересня

Київський апеляційний суд закликає колишнього Президента Віктора Януковича прибути на засідання 30 вересня.

Про це йдеться у судовій повістці, опублікованій в урядовій газеті "Урядовий кур'єр", передають Українські Новини.

"Київський апеляційний суд викликає Вас як обвинуваченого на 11:00 30 вересня 2019 року", - сказано в ньому.

В цей день продовжиться розгляд апеляційних скарг захисту екс-Президента на винесений йому вирок.

Після попереднього засідання 23 вересня адвокати Януковича заявили, що їхній підзахисний готується повернутися в Україну.

Як повідомляли Українські Новини, 24 січня Оболонський районний суд Києва заочно засудив Януковича до 13 років позбавлення волі.

Він визнаний винним за ч. 1 ст. 111 (держзрада), ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу.

Екс-Президент виправданий за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу.

Прокуратура просила суд засудити Януковича до 15 років позбавлення волі.

Захист екс-Президента просив суд виправдати його.



Раніше у Генпрокуратурі зраділи бажанню Януковича повернутися додому і пообіцяли затримати відразу після приїзду.



Тим часом своє 69-річчя Янукович відзначив у вигнанні.