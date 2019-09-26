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26 вересня 2019, четвер, 10:47 14
Судова влада 2019-09-26T11:30:02+03:00
Українські Новини
Суд закликає Януковича прибути на засідання 30 вересня

Суд закликає Януковича прибути на засідання 30 вересня

Віктор Янукович
Віктор Янукович

Київський апеляційний суд закликає колишнього Президента Віктора Януковича прибути на засідання 30 вересня.

Про це йдеться у судовій повістці, опублікованій в урядовій газеті "Урядовий кур'єр", передають Українські Новини.

"Київський апеляційний суд викликає Вас як обвинуваченого на 11:00 30 вересня 2019 року", - сказано в ньому.

В цей день продовжиться розгляд апеляційних скарг захисту екс-Президента на винесений йому вирок.

Після попереднього засідання 23 вересня адвокати Януковича заявили, що їхній підзахисний готується повернутися в Україну.

Як повідомляли Українські Новини, 24 січня Оболонський районний суд Києва заочно засудив Януковича до 13 років позбавлення волі.

Він визнаний винним за ч. 1 ст. 111 (держзрада), ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу.

Екс-Президент виправданий за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу.

Прокуратура просила суд засудити Януковича до 15 років позбавлення волі.

Захист екс-Президента просив суд виправдати його.


Раніше у Генпрокуратурі зраділи бажанню Януковича повернутися додому і пообіцяли затримати відразу після приїзду.

Тим часом своє 69-річчя Янукович відзначив у вигнанні.

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