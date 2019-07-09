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09 июля 2019, вторник, 06:15 166
Президент 2019-07-09T06:15:02+03:00
Українські Новини
Янукович празднует 69-летие в изгнании

Янукович празднует 69-летие в изгнании

Виктор Янукович.
Виктор Янукович.

Сегодня, 9 июля, исполняется 69 лет четвертому Президенту Украины Виктору Януковичу (2010-2014 год), которого ждут в суде на заседание 15 июля, сообщают Українські Новини.

Янукович родился в 1950 году в поселке Жуковка (Донецкой области).

Во время Евромайдана 19 февраля Янукович категорически отказался от любых переговоров с лидерами оппозиции и требовал только выгнать протестующих из улиц Киева.

Экс-Президент признан Верховной Радой самоустранявшимся от выполнения своих конституционных полномочий. 4 февраля 2015 Янукович символически был лишен звания Президента Украины (которое остается за бывшими Президентами). За соответствующий законопроект № 1883 проголосовал 281 народный депутат.

Кроме того, Янукович владел огромным поместьем "Межигорье". 23 февраля 2014 Верховная Рада приняла постановление о передаче "Межигорья" в государственную собственность. С 22 февраля территория Межигорье открыта для посещения. За 2 дня его посетило несколько тысяч людей, которых поразила роскошь поместья. Одним из самых посещаемых мест стала сауна с золотым биде.

12 января 2015 был объявлен в розыск Интерполом, но 21 июля 2015 Интерпол приостановил розыск, в связи с представлением Януковичем жалобы.

24 января 2019 признан виновным в государственной измене, пособничестве в ведении агрессивной войны, за что сейчас осужден на 13 лет лишения свободы.

Как сообщали Українські Новини, в Генпрокуратуре обрадовались желанию Януковича вернуться домой и пообещали задержать сразу после приезда.

Также защита Януковича требует от генпрокурора обнародовать доказательства по делу об убийствах на Евромайдане и снять обвинения со своего подзащитного.

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