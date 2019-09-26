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26 вересня 2019, четвер, 10:11 18
Силові структури 2019-09-26T11:15:02+03:00
Українські Новини
"Битва за Київ": Суд не дозволив ГПУ провести ревізію КМДА

"Битва за Київ": Суд не дозволив ГПУ провести ревізію КМДА

мер Києва і глава КМДА Віталій Кличко Фото: прес-служба КМДА
мер Києва і глава КМДА Віталій Кличко Фото: прес-служба КМДА

Суд відмовив Генеральній прокуратурі в призначення позапланової ревізії Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Зазначено, що Державне бюро розслідувань з 23 липня розслідує справу, відкриту за фактом можливих порушень чиновників КМДА при продажу будинку по вул. Богдана Хмельницького, 34б компанії "Віт-Плюс", що належить брату мера Києва Віталія Кличка Володимиру.

"У ході досудового розслідування перевіряються обставини, викладені в заяві директора ТОВ «Капітал» про скоєнні злочину, згідно з якою посадові особи КМДА за попередньою змовою з Народним депутатом України і службовими особами приватного сектора господарювання вчинили дії спрямовані на заволодіння майном територіальної громади міста Києва - нежитловим будинком, розташованим за адресою: Київ, вулиця Богдана Хмельницького, 34, літ. Б, загальною площею 1419,3 кв. м", - сказано в матеріалах справи.

На початку вересня прокурор Генпрокуратури попросив суд про проведення працівниками Державної аудиторської служби позапланової виїзної ревізії Київської міської державної адміністрації.

Прокурор вказав, що в даний час у органу попереднього розслідування виникла необхідність у проведенні позапланової виїзної перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності КМДА.

Тим не менше, суд відмовив прокурору, зазначивши, що законодавство не передбачає право прокурора звертатися з такого виду клопотаннями.

Як повідомляли Українські Новини, мер Києва Віталій Кличко просить Державну аудиторську службу провести аудит фінансової діяльності Київської міської державної адміністрації.

4 вересня Кабінет Міністрів схвалив подання Президента Володимира Зеленського на звільнення з посади голови КМДА Віталія Кличка

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