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26 вересня 2019, четвер, 08:41 21
Президент 2019-09-26T09:30:02+03:00
Українські Новини
Зеленський думав, що Білий дім опублікує тільки слова Трампа зі стенограми

Зеленський думав, що Білий дім опублікує тільки слова Трампа зі стенограми

Зеленський. Фото: Офіс Президента
Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що не розмовляв з президентом США Дональдом Трампом перед оприлюдненням тексту їхньої телефонної розмови і був переконаний, що Білий дім опублікує тільки "свою частину".

Про це він повідомив на прес-конференції після зустрічі з Трампом, передають Українські Новини.

На думку Зеленського, іноді дзвінки між президентами не повинні публікуватися.

"Хоча я особисто думаю, що іноді такі дзвінки між президентами незалежних країн не повинні публікуватися. Тому що є геополітика, якісь плани. Я не розмовляв перед цим з президентом Трампом. Це була перша зустріч. Вчора ми просто потиснули руки і все. Він привітав мене, сказав, що не бачив, щоб скільки людей голосували за одну людину. Я не проти, якщо потрібно юридичний дозвіл... Я просто не знаю формат, чесно скажу, має там бути письмовий дозвіл. Я просто думав, що вони опублікують свою частину", - відповів президент на питання про те, чи радився з ним Трамп перед тим, як оприлюднити стенограму.

Як повідомляли Українські Новини, Палата представників Конгресу США запустила процедуру імпічменту Трампа через можливий тиск на Зеленського в ході телефонної розмови з метою отримання політичної вигоди.

Трамп заперечує тиск на Зеленського в ході цієї розмови нібито з метою розслідування проти його суперника на майбутніх президентських виборах у США - представника Демократичної партії Джо Байдена.

25 вересня перед зустріччю в Нью-Йорку, Трамп оприлюднив стенограму телефонної розмови з Зеленським від 25 липня, в якій дійсно просив розібратися у ситуації з закриттям справи проти сина колишнього віце-президента США Джо Байдена Хантера.

У свою чергу, відповідаючи на запитання журналістів на зустрічі український Президент заявив, що справою Байдена Зеленський не хоче втручатися у вибори США і в України є більш важливі справи, ніж справа сина Байдена.

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