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25 вересня 2019, середа, 20:30 8
Силові структури 2019-09-25T21:30:02+03:00
Українські Новини
В порт Одеси зайшов турецький корабель берегової охорони

В порт Одеси зайшов турецький корабель берегової охорони

Корабель Туреччини. Фото: Пушкінська
Корабель Туреччини. Фото: Пушкінська

Корабель берегової охорони прикордонної служби Туреччини "TCSG71" зайшов у порт Одеси.

Про це повідомила прес-служба Одеської міської ради, передають Українські Новини.

Під час перебування турецького судна в Одесі відбудеться обмін досвідом морських прикордонників двох країн у забезпеченні охорони територіальних вод.

Також заплановано відпрацювання спільного маневрування, проведення пошукових і рятувальних операцій.

Корабель зустрічали катери морської охорони України "Балаклава" і "Гола Пристань".

Як повідомляли Українські Новини, 19 вересня десантний корабель США зайшов у порт Одеси. Корабель прямував в Поті (Грузія), але грузинська влада йому не дозволили увійти в територіальні води.

У липні цього року в Одесі відбулися військово-морські навчання "Сі-Бриз 2019". У навчаннях взяв участь патрульний катер типу Айленд - "Очамчирі" (Грузія). Також в порт Одеси заходила четвірка кораблів постійної групи НАТО, які несуть бойове чергування в Середземному морі. Фламан цієї групи є фрегат "Торонто" Королівських Військово-морських сил Канади. На озброєнні цього фрегата протикорабельні ракети "Гарпун", протичовнові торпеди "Марк-46", протиповітряний зенітно-ракетний комплекс, а також артилерійська носова 57-мм гармата. Крім того, на борту був десантний вертоліт CH-148 "Циклон".

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