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25 вересня 2019, середа, 19:00 8
Силові структури 2019-09-25T20:30:01+03:00
Українські Новини
Міністр оборони наказав звільнити в запас військових, призваних у 2018

Міністр оборони наказав звільнити в запас військових, призваних у 2018

Міністр оборони Андрій Загороднюк наказав звільнити в запас призваних в 2018 році військовослужбовців.

Про це йдеться в його наказі від 23 вересня, передають Українські Новини.

"Звільнити у жовтні-грудні 2019 року в запас із Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту військовослужбовців, які відслужили встановлені строки строкової військової служби", - сказано в ньому.

Так, наказано звільнити в запас військових зі ступенем вищої освіти "магістр" або "спеціаліст", призваних у жовтні-грудні 2018 року, та інших військових, призваних у квітні-травні 2018 року.

Начальникам родів військ доручено організувати процес звільнення військових.

Як повідомляли Українські Новини, військкомати просять поліцію розшукати 35 тис. жителів Києва, які ухиляються від призову.

Військкомати мають намір призвати 634 жителів Києва під час призовної кампанії на строкову військову службу в жовтні-грудні поточного року.

Раніше начальник Генштабу Руслан Хомчак пояснив,чому молодь не хоче йти в армію.

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