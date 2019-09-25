Міністр оборони наказав звільнити в запас військових, призваних у 2018

Міністр оборони Андрій Загороднюк наказав звільнити в запас призваних в 2018 році військовослужбовців.

Про це йдеться в його наказі від 23 вересня, передають Українські Новини.

"Звільнити у жовтні-грудні 2019 року в запас із Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту військовослужбовців, які відслужили встановлені строки строкової військової служби", - сказано в ньому.

Так, наказано звільнити в запас військових зі ступенем вищої освіти "магістр" або "спеціаліст", призваних у жовтні-грудні 2018 року, та інших військових, призваних у квітні-травні 2018 року.

Начальникам родів військ доручено організувати процес звільнення військових.

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Раніше начальник Генштабу Руслан Хомчак пояснив,чому молодь не хоче йти в армію.