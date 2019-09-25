Кабмін презентує свою програму діяльності на наступний рік на початку жовтня

Кабінет Міністрів має намір презентувати свою програму діяльності на 2020 рік 30 вересня - 6 жовтня.\r\nПро це під час брифінгу повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передають Українські Новини.\r\n"Швидше за все презентацію цієї програми ми зробимо вже на наступному тижні, але ще раз, - це питання декількох днів, - наша прес-служба організує цей процес для того, щоб вам (ЗМІ) було зручно і ви могли це правильно донести до громадськості", - сказав він.\r\nЗа словами прем'єра, попередній документ програми діяльності уряду вже готовий, проте потребує доопрацювання.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПри цьому він наголосив, що документ буде поданий до Верховної Ради відповідно до визначених законом термінами.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді встановити з 1 січня 2020 року прожитковий мінімум у розмірі 2 027 гривень, а мінімальну зарплату - 4 723 гривні.\r\n29 серпня Кабінет Міністрів прийняв присягу і приступив до роботи.