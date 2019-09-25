Кабмін презентує свою програму діяльності на наступний рік на початку жовтня

Кабінет Міністрів має намір презентувати свою програму діяльності на 2020 рік 30 вересня - 6 жовтня.

Про це під час брифінгу повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передають Українські Новини.

"Швидше за все презентацію цієї програми ми зробимо вже на наступному тижні, але ще раз, - це питання декількох днів, - наша прес-служба організує цей процес для того, щоб вам (ЗМІ) було зручно і ви могли це правильно донести до громадськості", - сказав він.

За словами прем'єра, попередній документ програми діяльності уряду вже готовий, проте потребує доопрацювання.

При цьому він наголосив, що документ буде поданий до Верховної Ради відповідно до визначених законом термінами.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді встановити з 1 січня 2020 року прожитковий мінімум у розмірі 2 027 гривень, а мінімальну зарплату - 4 723 гривні.

29 серпня Кабінет Міністрів прийняв присягу і приступив до роботи.