Кабмін звільнив в.о. голови "Укравтодору" Славоміра Новака

Кабінет Міністрів звільнив виконуючого обов'язки голови Державного агентства автомобільних доріг Славоміра Новака.

Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду, передають Українські Новини.

Новак звільнений за власним бажанням.

Як повідомляли Українські Новини, 24 вересня Новак подав у відставку.

На посаді голови "Укравтодору" Новак заробляє більше, ніж міністром у Польщі. У жовтні 2016 Кабінет Міністрів призначив новим виконуючим обов'язки голови "Укравтодору" екс-міністра транспорту Польщі Славоміра Новака.

Раніше Славомір Новак задекларував 893 849 гривні зарплати за основним місцем роботи.

Також Славомір Новак за роботу в січні-лютому 2017 року отримав надбавку до заробітної плати в розмірі 900%.