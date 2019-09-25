Кабмін звільнив в.о. голови "Укравтодору" Славоміра Новака

Кабінет Міністрів звільнив виконуючого обов'язки голови Державного агентства автомобільних доріг Славоміра Новака.\r\nПро це йдеться у повідомленні на сайті уряду, передають Українські Новини.\r\nНовак звільнений за власним бажанням.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 24 вересня Новак подав у відставку.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nНа посаді голови "Укравтодору" Новак заробляє більше, ніж міністром у Польщі. У жовтні 2016 Кабінет Міністрів призначив новим виконуючим обов'язки голови "Укравтодору" екс-міністра транспорту Польщі Славоміра Новака.\r\nРаніше Славомір Новак задекларував 893 849 гривні зарплати за основним місцем роботи.\r\nТакож Славомір Новак за роботу в січні-лютому 2017 року отримав надбавку до заробітної плати в розмірі 900%.