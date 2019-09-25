підписатися на розсилку
24 24.35
26.2 26.75
˟
25 вересня 2019, середа, 14:09 4
Політика 2019-09-25T14:37:05+03:00
Українські Новини
Кабмін звільнив в.о. голови "Укравтодору" Славоміра Новака

Кабмін звільнив в.о. голови "Укравтодору" Славоміра Новака

Кабінет Міністрів звільнив виконуючого обов'язки голови Державного агентства автомобільних доріг Славоміра Новака.

Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду, передають Українські Новини.

Новак звільнений за власним бажанням.

Як повідомляли Українські Новини, 24 вересня Новак подав у відставку.

На посаді голови "Укравтодору" Новак заробляє більше, ніж міністром у Польщі. У жовтні 2016 Кабінет Міністрів призначив новим виконуючим обов'язки голови "Укравтодору" екс-міністра транспорту Польщі Славоміра Новака.

Раніше Славомір Новак задекларував 893 849 гривні зарплати за основним місцем роботи.

Також Славомір Новак за роботу в січні-лютому 2017 року отримав надбавку до заробітної плати в розмірі 900%.
Архів
Новини
ФДМ заплатить раднику з приватизації ОПЗ майже $1 млн 15:01
Одеська обласна дитяча лікарня отримала обладнання завдяки SMS-пожертвам абонентів Київстар 14:42 Прес-реліз
Кабмін пропонує Раді запустити ринок землі 14:39
Збитки АТ "Рівнегаз" в поточному році досягнуть 165 млн гривень 14:13 Прес-реліз
НАБУ засекретило розслідування щодо Смолія 14:13
більше новин
Після прохання Зеленського "зливати" корупціонерів до НАБУ стали дзвонити у вісім разів частіше 18:40
Князєв пояснив, чому його колишню дружину затримали на в'їзді до Польщі з величезною сумою грошей 20:50
Чому падає долар: пояснення експерта і прогноз курсу валют 20:36
Гурвіц, справа Гандзюк, мільйонні розкрадання. ЗМІ опублікували біографію кандидата в губернатори Одеси Болдіна 17:00
Новий президент України стоїть перед визначальним вибором, - Financial Times 10:44
більше новин
Труба міг сам інсценувати свою прослушку, - Попович 17:05
Напад на Найєма: чеченця Саїтова, який побив екс-депутата, відправили під домашній арешт 22:56
Українська делегація офіційно відмовилася брати участь в осінній сесії ПАРЄ 21:14
НКРЕКП знизила на 33% тариф на купівлю-продаж електроенергії на "внутрішньодобовому" та ринку "на добу вперед" 15:26
Головою Нацполіції призначений Клименко 13:00
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok