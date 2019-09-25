НАБУ засекретило розслідування щодо Смолія

Національне антикорупційне бюро заявило, що розслідування справи за фактом можливого декларування недостовірної інформації главою НБУ Яковим Смолієм відноситься до конфіденційної інформації.

Про це йдеться у відповіді НАБУ на запит Українських Новин.

Згідно відповіді, інформація по справі Смолія належить до категорії інформації з обмеженим доступом.

НАБУ зазначило, що через це інформація про досудове розслідування справи за фактом можливого декларування недостовірної інформації Смолієм не може бути надана.

Як повідомляли Українські Новини, НАБУ відкрило справу проти Смолія.

Смолій заявляє, що не отримував від НАЗК результати перевірки його декларацій.