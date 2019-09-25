НАБУ засекретило розслідування щодо Смолія

Національне антикорупційне бюро заявило, що розслідування справи за фактом можливого декларування недостовірної інформації главою НБУ Яковим Смолієм відноситься до конфіденційної інформації.\r\nПро це йдеться у відповіді НАБУ на запит Українських Новин.\r\nЗгідно відповіді, інформація по справі Смолія належить до категорії інформації з обмеженим доступом.\r\nНАБУ зазначило, що через це інформація про досудове розслідування справи за фактом можливого декларування недостовірної інформації Смолієм не може бути надана.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, НАБУ відкрило справу проти Смолія.\r\nСмолій заявляє, що не отримував від НАЗК результати перевірки його декларацій.\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n