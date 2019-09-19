НАБУ відкрило справу проти Смолія

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрило справу за фактом декларування недостовірної інформації головою Національного банку України Яковом Смолієм за 2015-2017 роки в той час, як сам він заявляє, що не отримував від Національного агенства з запобігання корупції (НАЗК) результатів перевірки декларацій

Про це повідомляє Telegram-канал "UN - сливи та груші" з посиланням на джерела в слідстві.

"НАБУ відкрило справу за фактом декларування недостовірної інформації головою НБУ Смолієм за 2015-2017", - сказано в повідомленні.

Згідно з ним, встановлено, що Смолій вказав недостовірну вартість частки 3 нежитлових приміщень, доходу, нарахованого йому і дружині у вигляді відсотків, а також не вказав відомості про наявність у дружини корпоративних прав.

Крім того, голова Нацбанку не відбив інформацію про декілька земельних ділянках, що належать йому, і кошти на банківських рахунках його дружини.

Загальна сума недостовірних відомостей становить понад 18,3 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини, у Смолія знайшли багатомільйонні порушення. Раніше у Раду внесли постанову про звільнення Смолія.