підписатися на розсилку
24.55 24.9
26.9 27.5
˟
19 вересня 2019, четвер, 08:51 32
Судова влада 2019-09-19T09:15:10+03:00
Українські Новини
НАБУ відкрило справу проти Смолія

НАБУ відкрило справу проти Смолія

Яків Смолій.
Яків Смолій.

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрило справу за фактом декларування недостовірної інформації головою Національного банку України Яковом Смолієм за 2015-2017 роки в той час, як сам він заявляє, що не отримував від Національного агенства з запобігання корупції (НАЗК) результатів перевірки декларацій.

Про це повідомляє Telegram-канал "UN - сливи та груші" з посиланням на джерела в слідстві.

"НАБУ відкрило справу за фактом декларування недостовірної інформації головою НБУ Смолієм за 2015-2017", - сказано в повідомленні.

Згідно з ним, встановлено, що Смолій вказав недостовірну вартість частки 3 нежитлових приміщень, доходу, нарахованого йому і дружині у вигляді відсотків, а також не вказав відомості про наявність у дружини корпоративних прав.

Крім того, голова Нацбанку не відбив інформацію про декілька земельних ділянках, що належать йому, і кошти на банківських рахунках його дружини.

Загальна сума недостовірних відомостей становить понад 18,3 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини, у Смолія знайшли багатомільйонні порушення. Раніше у Раду внесли постанову про звільнення Смолія.

Більше новин про: НБУ НАБУ НАЗК Декларування недостовірної інформації Яків Смолій

Архів
Новини
3 дітей госпіталізовані через розпилення невідомої газу в гімназії у Львівській області 09:30
НАБУ відкрило справу проти Смолія 08:51
Це було щиро: Сенцов прокоментував дії Савченко 08:39
На дорогах України стало більше радаров TruCAM: де чекають "засідки" 08:14 Карта
Стало відомо хто увійде в нову команду Фонду держмайна, - ЗМІ 08:09
більше новин
Коломойський поклав око на "Енергоатом", – Кулик 15:23
Підпал будинку Гонтаревої вигідний самій екс-голові НБУ, - Голобуцький 11:04
Зробити нормою п'ять дітей в українській родині є одним із завдань політики Зеленського, - Карижський 15:05
В четвер Зеленський обговорить з аграріями земельну реформу 14:15
Законопроект "Про столицю" повинен отримати експертну оцінку Венеціанської комісії, - Кличко 18:47
більше новин
Коломойський поклав око на "Енергоатом", – Кулик 15:23
У всіх звільнених українців довічна заборона на в'їзд до Росії, - адвокат 08:39
Українки на посадах генералів: в Міноборони назвали єдину проблему на шляху до рівності 08:00
Вимагали хабарі за хіміотерапію: лікарі Інституту раку виманили у хворих виплат на 40 тис. гривень 23:52
Міст Метро. Скріншот youtube/shkiperbest
Невідомий відкрив стрілянину і загрожує підірвати міст Метро в Києві 18:02
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok