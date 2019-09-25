Військкомати просять поліцію розшукати жителів Києва, які ухиляються від призову

Військкомати просять поліцію розшукати 35 тис. мешканців Києва, які ухиляються від призову в той час, як військкомати вже відправляють повістки на осінній призов.

Про це на брифінгу сказав воєнком Києва Сергій Клявін, передають Українські Новини.

"34 930 справ ми передали для того, щоб розшукати їх (ухильників) і внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Це люди, які систематично ухиляються від призову на строкову службу", - сказав він.

Водночас воєнком зазначив, що на сьогодні відкрито поліцією всього 4 кримінальні провадження проти громадян, які тривалий час ухилялися від призову.

Воєнком сказав, що більшість тих, хто ухиляється, відбуваються штрафом 255 гривень.

При цьому штраф у 119 гривень за неявку за повісткою практично неможливо стягнути, оскільки, згідно із законом, призовник зобов'язаний добровільно з'явитися до військкомату і підписати адмінпроткол про накладення штрафу.

Клявін сказав, що розіслано 37 629 повісток в Києві. Відстрочку за станом здоров'я отримали всього 94 призовники.

Як повідомляли Українські Новини, начальник Генштабу Руслан Хомчак пояснив, чому молодь не хоче йти в армію. Тим часом "весняний відлов" військкоматів має розслідувати ДБР.