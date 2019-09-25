Військкомати націлилися на призовників: скільки киян отримають повістки до кінця року

Військкомати мають намір закликати 634 мешканця Києва у ході призовної компанії на строкову військову службу в жовтні-грудні поточного року після того, як начальник Генштабу Руслан Хомчак пояснив, чому молодь не хоче йти в армію

Про це на брифінгу сказав військовий комісар Києва Сергій Клявін, передають Українські Новини.

"Планове завдання для Києва - 634 призовники", - повідомив він.

З них 407 призовників буде направлено до Збройних сил, 160 - до Національної гвардії, 39 - до Державної прикордонної служби та 28 - до Державної спеціальної служби транспорту.

На одного призовників передбачено витрати в розмірі 3 935 гривень, з яких близько 3 тис. гривень буде виплачено як одноразова допомога військовослужбовцю строкової служби.

Призов на строкову службу стартує 1 жовтня і завершиться 31 грудня. Всього по країні планується призвати близько 15 тис. осіб.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів встановив чисельність осіб, що підлягають призову на строкову військову службу в квітні-червні в 18 752 людини. Тим часом "весняний відлов" військкоматів має розслідувати ДБР.