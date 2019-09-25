підписатися на розсилку
24 24.35
26.2 26.75
˟
ONLINE
25.09.19 13:00 Круглый стол об инициативе обязательного использования РРО

25 вересня 2019, середа, 10:54 97
Силові структури 2019-09-25T12:46:34+03:00
Українські Новини
Військкомати націлилися на призовників: скільки киян отримають повістки до кінця року

Військкомати націлилися на призовників: скільки киян отримають повістки до кінця року

Військові. Фото: mukachevo.net
Військові. Фото: mukachevo.net

Військкомати мають намір закликати 634 мешканця Києва у ході призовної компанії на строкову військову службу в жовтні-грудні поточного року після того, як начальник Генштабу Руслан Хомчак пояснив, чому молодь не хоче йти в армію.

Про це на брифінгу сказав військовий комісар Києва Сергій Клявін, передають Українські Новини.

"Планове завдання для Києва - 634 призовники", - повідомив він.

З них 407 призовників буде направлено до Збройних сил, 160 - до Національної гвардії, 39 - до Державної прикордонної служби та 28 - до Державної спеціальної служби транспорту.

На одного призовників передбачено витрати в розмірі 3 935 гривень, з яких близько 3 тис. гривень буде виплачено як одноразова допомога військовослужбовцю строкової служби.

Призов на строкову службу стартує 1 жовтня і завершиться 31 грудня. Всього по країні планується призвати близько 15 тис. осіб.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів встановив чисельність осіб, що підлягають призову на строкову військову службу в квітні-червні в 18 752 людини. Тим часом "весняний відлов" військкоматів має розслідувати ДБР.

Більше новин про: Армія Військовослужбовці призов Повістка у військомат осінній призов

Архів
Новини
Держава недоотримає 11,5 млрд грн. податків у разі прийняття законопроекту 1210, - Біленький 13:01
Кабмін призначив Геращенко заступником міністра внутрішніх справ 13:00
У Донецьку був підірваний склад з боєприпасами 12:52
Вітроенергетики просять Президента не знищувати зелену енергетику, - Конеченков 12:46
Військкомати просять поліцію розшукати жителів Києва, які ухиляються від призову 12:31
більше новин
Після прохання Зеленського "зливати" корупціонерів до НАБУ стали дзвонити у вісім разів частіше 18:40
Князєв пояснив, чому його колишню дружину затримали на в'їзді до Польщі з величезною сумою грошей 20:50
Чому падає долар: пояснення експерта і прогноз курсу валют 20:36
Гурвіц, справа Гандзюк, мільйонні розкрадання. ЗМІ опублікували біографію кандидата в губернатори Одеси Болдіна 17:00
Новий президент України стоїть перед визначальним вибором, - Financial Times 10:44
більше новин
Труба міг сам інсценувати свою прослушку, - Попович 17:05
Напад на Найєма: чеченця Саїтова, який побив екс-депутата, відправили під домашній арешт 22:56
Українська делегація офіційно відмовилася брати участь в осінній сесії ПАРЄ 21:14
НКРЕКП знизила на 33% тариф на купівлю-продаж електроенергії на "внутрішньодобовому" та ринку "на добу вперед" 15:26
Після прохання Зеленського "зливати" корупціонерів до НАБУ стали дзвонити у вісім разів частіше 18:40
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok