Військкомати націлилися на призовників: скільки киян отримають повістки до кінця року

Військкомати мають намір закликати 634 мешканця Києва у ході призовної компанії на строкову військову службу в жовтні-грудні поточного року після того, як начальник Генштабу Руслан Хомчак пояснив, чому молодь не хоче йти в армію.\r\nПро це на брифінгу сказав військовий комісар Києва Сергій Клявін, передають Українські Новини.\r\n"Планове завдання для Києва - 634 призовники", - повідомив він.\r\nЗ них 407 призовників буде направлено до Збройних сил, 160 - до Національної гвардії, 39 - до Державної прикордонної служби та 28 - до Державної спеціальної служби транспорту.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nНа одного призовників передбачено витрати в розмірі 3 935 гривень, з яких близько 3 тис. гривень буде виплачено як одноразова допомога військовослужбовцю строкової служби.\r\nПризов на строкову службу стартує 1 жовтня і завершиться 31 грудня. Всього по країні планується призвати близько 15 тис. осіб.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів встановив чисельність осіб, що підлягають призову на строкову військову службу в квітні-червні в 18 752 людини. Тим часом "весняний відлов" військкоматів має розслідувати ДБР.