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25.09.19 10:00 Круглый стол: "Оккупированные территории: Жизнь после освобождения"

25 вересня 2019, середа, 09:59 13
Фінанси 2019-09-25T10:45:02+03:00
Українські Новини
"Зелений" проб'є психологічну позначку: прогноз курсу долара

"Зелений" проб'є психологічну позначку: прогноз курсу долара

Долар. Фото: pixabay
Долар. Фото: pixabay
У той час, як НБУ продовжує зміцнювати гривню, в Україні курс долара в найближчий тиждень може побити абсолютний рекорд за 4 роки, досягнувши 24-24,1 грн/$, повідомляє "Обозреватель" з посиланням на аналітика Єгора Комова.

За його словами, тенденція до зміцнення і ситуація на валютному ринку дозволять національній валюті протестувати нову психологічну позначку в 24 грн/$.

"Зараз бачимо на ринку дуже позитивну ситуацію. Є ризики невиконання бюджету і, думаю, Національний банк частково може згладити зниження курсу долара. Але, найімовірніше, позначку 24 грн/$ в найближчий тиждень ми все-таки протестуємо", – зазначає експерт.

Чому зростає гривня:

  • високі експортні виручки;

  • попит на гривню серед іноземних покупців українських цінних паперів;

  • стабільний баланс попиту й пропозиції на ринку.

Курс долара в Україні насамперед залежить від сезонних чинників, хоча зараз чіткі переходи стерті. Уже декілька років тому влітку спостерігається зміцнення гривні, восени – плавна девальвація. Потім взимку ситуація стабілізується і з початку року відбувається плавний підхід до літнього зміцнення української валюти.

Як повідомляли Українські Новини, експерт пояснив падіння долара і дав прогноз курсу валют. Тим часом з'явився прогноз курсу від економіста на всю осінь.

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