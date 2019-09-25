"Зелений" проб'є психологічну позначку: прогноз курсу долара

За його словами, тенденція до зміцнення і ситуація на валютному ринку дозволять національній валюті протестувати нову психологічну позначку в 24 грн/$.

"Зараз бачимо на ринку дуже позитивну ситуацію. Є ризики невиконання бюджету і, думаю, Національний банк частково може згладити зниження курсу долара. Але, найімовірніше, позначку 24 грн/$ в найближчий тиждень ми все-таки протестуємо", – зазначає експерт.

Чому зростає гривня:

високі експортні виручки;

попит на гривню серед іноземних покупців українських цінних паперів;

стабільний баланс попиту й пропозиції на ринку.

Курс долара в Україні насамперед залежить від сезонних чинників, хоча зараз чіткі переходи стерті. Уже декілька років тому влітку спостерігається зміцнення гривні, восени – плавна девальвація. Потім взимку ситуація стабілізується і з початку року відбувається плавний підхід до літнього зміцнення української валюти.

Як повідомляли Українські Новини, експерт пояснив падіння долара і дав прогноз курсу валют. Тим часом з'явився прогноз курсу від економіста на всю осінь.