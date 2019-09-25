"Зелений" проб'є психологічну позначку: прогноз курсу долара

\r\n\r\nУ той час, як НБУ продовжує зміцнювати гривню, в Україні курс долара в найближчий тиждень може побити абсолютний рекорд за 4 роки, досягнувши 24-24,1 грн\/$, повідомляє "Обозреватель" з посиланням на аналітика Єгора Комова.\r\n\r\n\r\n\r\nЗа його словами, тенденція до зміцнення і ситуація на валютному ринку дозволять національній валюті протестувати нову психологічну позначку в 24 грн\/$.\r\n"Зараз бачимо на ринку дуже позитивну ситуацію. Є ризики невиконання бюджету і, думаю, Національний банк частково може згладити зниження курсу долара. Але, найімовірніше, позначку 24 грн\/$ в найближчий тиждень ми все-таки протестуємо", – зазначає експерт.\r\nЧому зростає гривня:\r\n\r\n\r\nвисокі експортні виручки;\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nпопит на гривню серед іноземних покупців українських цінних паперів;\r\n\r\n\r\nстабільний баланс попиту й пропозиції на ринку.\r\n\r\n\r\nКурс долара в Україні насамперед залежить від сезонних чинників, хоча зараз чіткі переходи стерті. Уже декілька років тому влітку спостерігається зміцнення гривні, восени – плавна девальвація. Потім взимку ситуація стабілізується і з початку року відбувається плавний підхід до літнього зміцнення української валюти.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, експерт пояснив падіння долара і дав прогноз курсу валют. Тим часом з'явився прогноз курсу від економіста на всю осінь.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n