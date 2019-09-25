Бойовики обстріляли сили ООС із забороненої зброї: загинув український військовий

Бойовики 23 рази обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) 24 вересня, 1 військовослужбовець загинув і 1 поранений.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

Зазначено, що ворог обстрілював українські позиції із забороненої "мінськими угодами" зброї - мінометів калібру 82 мм.

Також бойовики використовували гранатомети різних систем, снайперську і стрілецьку зброю.

Обстріли велися поблизу Мар'їнки, Гнутово, Новоселівки Другої, Павлополя, Красногорівки, Водяного, Пищевика, Травневого, Луганського, Кримського, Зайцевого, Новолуганського, Троїцького.

Загинув 1 військовий, ще 1 отримав поранення. З початку поточної доби противник здійснив 4 обстріли. Один військовослужбовець отримав поранення.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 24 рази обстріляли позиції операції Об'єднаних сил 23 вересня, 2 українських військовослужбовців поранені.



Також на Донбасі, 22 вересня, проросійські бойовики 15 раз обстріляли позиції українських військовослужбовців. Один боєць ВСУ отримав поранення.