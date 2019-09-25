Українці масово переходять на фріланс: переваги і недоліки віддаленої роботи

За рік український ринок фріланса зріс на 36% і Україна потрапила в топ-5 країн зі зростання ринку фріланса. Фрілансери – це люди, які самі собі шукають джерело заробітку і можуть працювати одночасно на декілька фірм. Багато з них працюють, не виходячи з дому. У такого заробітку є як переваги, так і недоліки, повідомляє "Сьогодні".

Киянка Ніна Фоменко – кондитер. Вже три роки вона готує солодощі на замовлення.

"Працюю з п'ятої ранку і до безкінечності. В залежності від кількості замовлень. Я, звичайно, намагаюся спати, але не завжди виходить", – зізнається Ніна.

Втім, поки заробіток Ніни покриває тільки витрати на інгредієнти. Щоб збільшити клієнтуру, вона планує розмістити оголошення в інтернеті.

"Одна зефірка коштує 15 грн незалежно від смаку. 16 штучок – 225 грн", – розповідає Ніна.

Масажист Денис Васильєв має дві вищі освіти. Вже два роки у нього немає жодного роботодавця, тому що працює сам на себе. Чоловік опанував різні види масажу і орендував приміщення. Зараз обслуговує близько півсотні клієнтів на місяць.

"Ти можеш заробити 20 тисяч гривень і більше. Працюєш з абсолютно іншою мотивацією, ні від кого не залежиш", – розповідає Денис.

А киянка Світлана Сухан задумалася про те, як заробити, поки була в декреті. Вона почала створювати подарункові скриньки. Перші домашні заробітки надихнули її працювати ще більше. Але для своїх творів часто не знаходила потрібних деталей. Так і з'явилася ідея відкрити власний інтернет-магазин декору.

"У нас все для творчості – заготовки для шпильок, гумки, обідки. Є атласні стрічки, мереживо... Хотілося б, щоб була одна платформа, де можна знайти все. Це моя мрія", – говорить Світлана.

Варіантів для фріланс-заробітку безліч: догляд за дітьми, вигул собак, прибирання квартир, ремонти. Якщо ж здобувача такого виду заробітку більше цікавить творчість – можна оволодіти флористикою, дизайном, шиттям, манікюрним або перукарською справою.

Але робота на фрілансі – це свобода і повна незалежність, але з іншого боку – величезні ризики того, що виконавцю не заплатять за виконане завдання. Якщо роботодавець вирішить скористатися вашими послугами, а після ніяк це не сплатити, залучити його до відповідальності навряд чи вийде. Тому досвідчені фрілансери намагаються вибирати перевірених роботодавців і наводити про них довідки.

Як повідомляли Українські Новини, відпустки стане більше, а фрілансерів узаконять - як зміниться Трудовий кодекс.

Тим часом Міносвіти почне моніторити перспективи і зайнятість випускників, а рівень безробіття в Україні знизився.