підписатися на розсилку
24.1 24.45
26.35 26.9
˟
24 вересня 2019, вівторок, 21:47 7
Шоу-бізнес 2019-09-24T22:45:01+03:00
Українські Новини
Netflix опублікував вражаючий трейлер фільму за мотивами серіалу "Пуститися берега"

Netflix опублікував вражаючий трейлер фільму за мотивами серіалу "Пуститися берега"

Відома американська розважальна компанія Netflix опублікувала трейлер фільму "Ель Каміно: Пуститися берега" за мотивами відомого кримінального-драматичного серіалу про хіміка Уолтера Уайта, який через важку хворобу і складне фінансове становище зайнявся виробництвом метамфетаміну, щоб забезпечити добробут своєї сім'ї.

Відповідний трейлер Netflix опублікував на своєму офіційному YouTube-каналі.

Зокрема, у фільмі зіграв один з головних акторів серіальної версії - Аарон Пол (у серіалі - Джессі Пінкман). Режисером картини виступив Вінс Джілліган. Кіноверсія задумана як продовження серіальних подій і розповість, що сталося з Пінкманом після останніх подій, описаних у п'ятому сезоні.

Стрічка вийде на екрани вже зовсім скоро - 11 жовтня.

Як повідомляли Українські Новини, "Гра престолів" і "Пуститися берега" боролися за статуетку "Еммі-2014". Також серіал "Чорнобиль" забрав три статуетки "Еммі", а "Оскар" може отримати український фільм про трагічну долю кримського татарина.

Більше новин про: Netflix фільм серіал Пуститися берега

Архів
Новини
Трамп дозволив оприлюднити розсекречений запис розмови із Зеленським 22:43
Володимир Зеленський. Скріншот Hromadske
Нам не потрібна просто допомога, - Зеленський про майбутню зустріч з Трампом 22:19
Зеленський обговорив з прем'єром Італії вирок українському військовому Марківу 21:43
ДБР відкрило справу проти митників, що пропустили екс-дружину Князєва з незадекларованими 650 тис. євро 21:16
Пенсія. Фото: censor.net
Менше відсотка пенсіонерів України завантажили додаток Пенсійного фонду 21:14
більше новин
Князєв пояснив, чому його колишню дружину затримали на в'їзді до Польщі з величезною сумою грошей 20:50
Після прохання Зеленського "зливати" корупціонерів до НАБУ стали дзвонити у вісім разів частіше 18:40
Чому падає долар: пояснення експерта і прогноз курсу валют 20:36
Гурвіц, справа Гандзюк, мільйонні розкрадання. ЗМІ опублікували біографію кандидата в губернатори Одеси Болдіна 17:00
Новий президент України стоїть перед визначальним вибором, - Financial Times 10:44
більше новин
Напад на Найєма: чеченця Саїтова, який побив екс-депутата, відправили під домашній арешт 22:56
Українська делегація офіційно відмовилася брати участь в осінній сесії ПАРЄ 21:14
НКРЕКП знизила на 33% тариф на купівлю-продаж електроенергії на "внутрішньодобовому" та ринку "на добу вперед" 15:26
Новий міністр оборони ліквідував оборонний концерн 12:57
Після прохання Зеленського "зливати" корупціонерів до НАБУ стали дзвонити у вісім разів частіше 18:40
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok