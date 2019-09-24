Netflix опублікував вражаючий трейлер фільму за мотивами серіалу "Пуститися берега"

Відома американська розважальна компанія Netflix опублікувала трейлер фільму "Ель Каміно: Пуститися берега" за мотивами відомого кримінального-драматичного серіалу про хіміка Уолтера Уайта, який через важку хворобу і складне фінансове становище зайнявся виробництвом метамфетаміну, щоб забезпечити добробут своєї сім'ї.

Відповідний трейлер Netflix опублікував на своєму офіційному YouTube-каналі.

Зокрема, у фільмі зіграв один з головних акторів серіальної версії - Аарон Пол (у серіалі - Джессі Пінкман). Режисером картини виступив Вінс Джілліган. Кіноверсія задумана як продовження серіальних подій і розповість, що сталося з Пінкманом після останніх подій, описаних у п'ятому сезоні.

Стрічка вийде на екрани вже зовсім скоро - 11 жовтня.

Як повідомляли Українські Новини, "Гра престолів" і "Пуститися берега" боролися за статуетку "Еммі-2014". Також серіал "Чорнобиль" забрав три статуетки "Еммі", а "Оскар" може отримати український фільм про трагічну долю кримського татарина.